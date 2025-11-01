Патрик ВАН ЛЕУВЕН: Есть разочарование. У Кривбасса должно быть больше очков

Кривбасс после поражения от Динамо в прошлом туре чемпионата Украины сыграл вничью с аутсайдером Полтавой 2:2.

– Мы знали, какой соперник нас ждет. Мы готовились к нему, но скоро пропустили первый гол. Голкипер мог действовать в этом эпизоде ​​попроще и просто забрать мяч. Также потом у нас были хорошие моменты в течение получаса, чтобы сравнять счет. Забили свой гол – хороший гол после комбинации.

Но дальше наши игроки не были полностью готовы к блокированию ударов, к надежной игре в обороне. И я этим разочарован, потому что очень многое об этом говорим. Затем мы получили второй гол, и в перерыве я говорил, что мы должны продолжать играть в наш футбол. После перерыва мы проводили хорошие атаки, заработали пенальти, сравняли счет. Могли выиграть 3:2, но не реализовали свои возможности. И над этим нам нужно работать, над реализацией моментов.

– Скажите, пожалуйста, в 11 турах «Кривбасс» набрал 20 очков. Это мало или много для вас как для опытного тренера?

– Я думаю, что мы должны были иметь больше. К примеру, в матче против «Полесья» недобрали свои баллы. Но мы – молодая команда, у которой бывают взлеты и падения. Также нам нужно еще больше работать над игрой в обороне.

– Какой микроклимат сейчас в «Кривбассе»? Ведь кажется, что после матча против «Динамо» он не очень хорош.

– Атмосфера в целом в команде хорошая. Да, игроки недовольны своими определенными решениями, не все всегда у них получается, и они думают над этим. В матче с «Динамо» они получили этот бесценный опыт и, я надеюсь, тоже получили урок на будущее, чтобы прогрессировать.

– После перерыва команда вышла на поле гораздо более энергичной, с боевым настроением. Как вам удалось мотивировать игроков в перерыве?

– Я просто пытался напомнить им о менталитете. Мы говорили об этом еще до матча, во время тренировок в течение недели – о том, с какой командой сыграем. Напомнил им, что нужно играть в свой футбол, потому что даже в первом тайме мы создавали хорошие моменты и проводили опасные атаки. Во втором тайме продолжили – сравняли счет 2:2, продолжали атаковать, и, думаю, заслуживали победного гола. Но нам не хватило немного больше решимости, чтобы завершить матч как следует.

– Вы не произвели никакой замены во время игры. Можете ли объяснить такое решение?

– Для меня это не является чем-то необычным. Если я чувствую, что у команды на поле есть правильное настроение и нужная энергия, чтобы довести матч до конца, то я не вижу смысла в заменах. Игроки не выглядели уставшими, не подавали сигналов, нуждающихся в отдыхе, поэтому я решил оставить все как есть.

– Сегодняшний матч был больше о характере или о тактике?

– Начало, безусловно, было испытанием характера. Но когда мяч в наших ногах, все зависит от того, как мы реализуем свой стиль игры и доведем ли матч до логического завершения.