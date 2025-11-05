Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жозе МОУРИНЬО: «Он не угрожает Судакову, но оба могут остаться в запасе»
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 09:01
Главный тренер «Бенфики» поделился ожиданиями от матча против «Байера»

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В среду, 5 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют португальская «Бенфика» и немецкий «Байер». Наставник «орлов» Жозе Моуриньо ответил на вопросы журналистов перед важным поединком.

– Как тренер «Бенфики » оценивает «Байер» с учетом того, что два сезона назад они были чемпионами Германии?

– Похожая тактическая схема, очень похожая схема с точки зрения организации нападения, с некоторыми другими игроками, которых заменили на игроков с очень, очень похожим профилем.

Это сложная команда, которая начала сезон не слишком удачно, затем сменила тренера, затем этому тренеру тоже потребовалось время, чтобы найти себя, и они стали играть лучше. Если посмотреть на Лигу чемпионов и турнирную таблицу, то обеим командам нужны очки, не только нам, им тоже, поэтому нас ждёт очень сложная игра, и их тоже.

– Легче ли работать в этот победный период?

– Не могу сказать, легче ли работать после победы или поражения; иногда всё по-разному. Иногда выигрышные моменты приносят расслабление, иногда негативные моменты вызывают сильное желание снова победить и изменить ситуацию.

Мы уже преодолели негативный момент поражения в «Ньюкасле», и реакция была очень хорошей; нам удалось выиграть три матча подряд. Лига чемпионов – это, конечно, другой контекст, а уровень соперника совершенно иной.

Вы проводите много времени в Сейшале и даже ночуете в тренировочном центре. Леверкузен не вызывает у вас бессонницу?

– Бессонница? Только вчера, потому что ребята изрядно пошумели, было около 11 вечера, они всё ещё играли, всё ещё слушали музыку, только они вызвали у меня бессонницу. Не бессонницу, а много работы вернее, да, много анализа соперника. И попытки сделать выводы относительно моей команды, поскольку спектр вариантов расширяется вместе с уверенностью, которую они мне дают.

– Этот матч против «Байера» станет решением проблемы «все или ничего»?

– Ситуация совершенно очевидна: когда закончится игра, всё ещё будет 12 очков, которые можно будет набрать. Даже если у нас будет 0 очков, мы можем набрать еще 12.

– Является ли растущая значимость Леандро Баррейру предупреждающим знаком для Судакова?

– Баррейру хорошо играет, у него было много качественных матчей. Но я не считаю что Баррейру угрожает Судакову и наоборот. Потому что они оба могут провести прекрасную игру, но может случиться и так, что оба останутся в запасе. Это разные игроки с разным профилем.

Лига чемпионов Бенфика Байер Жозе Моуриньо Георгий Судаков Леандру Баррейру
Николай Тытюк Источник: A Bola
