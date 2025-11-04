Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пробежал почти все поле. Тоттенхэм забил супергол в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 23:40 |
377
0

ВИДЕО. Пробежал почти все поле. Тоттенхэм забил супергол в Лиге чемпионов

Невероятным мячом отличился Микки ван де Вен

04 ноября 2025, 23:40 |
377
0
ВИДЕО. Пробежал почти все поле. Тоттенхэм забил супергол в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен отличился суперголом в Лиге чемпионов.

Случилось это в поединке четвертого тура основного раунда, в котором «шпоры» дома принимаю «Копенгаген».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 64-й минуте защитник английской команды отобрал мячу своей штрафной, протащил его практически через все поле и нанес точный удар по воротам датской команды. Счет на табло – 4:0.

❗️ ВИДЕО. Пробежал почти все поле. Тоттенхэм забил супергол в Лиге чемпионов

По теме:
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
С голом на 90+6-й минуте. Атлетико дома одолел Юнион Сен-Жилуаз
Олимпиакос без Яремчука на 90+3-й упустил победу над ПСВ в Лиге чемпионов
Микки ван де Вен Тоттенхэм Копенгаген видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 04 ноября 2025, 18:35 6
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

ВИДЕО. Счет открыт: как Ливерпуль забил в ворота Реала в матче ЛЧ
Футбол | 04 ноября 2025, 23:28 0
ВИДЕО. Счет открыт: как Ливерпуль забил в ворота Реала в матче ЛЧ
ВИДЕО. Счет открыт: как Ливерпуль забил в ворота Реала в матче ЛЧ

На 61-й минуте Алексис Макаллистер поразил ворота Тибо Куртуа, 1:0

Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Война | 04.11.2025, 09:00
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Футбол | 04.11.2025, 20:23
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 09:02
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Это сто процентов. Красюк рассказал, вернется ли Владимир Кличко в бокс
Это сто процентов. Красюк рассказал, вернется ли Владимир Кличко в бокс
03.11.2025, 01:14
Бокс
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 74
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 46
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем