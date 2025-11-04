ВИДЕО. Пробежал почти все поле. Тоттенхэм забил супергол в Лиге чемпионов
Невероятным мячом отличился Микки ван де Вен
Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен отличился суперголом в Лиге чемпионов.
Случилось это в поединке четвертого тура основного раунда, в котором «шпоры» дома принимаю «Копенгаген».
На 64-й минуте защитник английской команды отобрал мячу своей штрафной, протащил его практически через все поле и нанес точный удар по воротам датской команды. Счет на табло – 4:0.
❗️ ВИДЕО. Пробежал почти все поле. Тоттенхэм забил супергол в Лиге чемпионов
