Тренер женской сборной Украины прокомментировал жеребьевку квалификации ЧМ

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал результаты жеребьевки квалификации на чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Бразилии.

– Сборные Англии и Испании встречались в финале нынешнего чемпионата Европы. Думаю, нет смысла что-либо добавлять к визитной карточке этих команд, так как они уже долгое время диктуют моду в женском футболе. Прогрессируют и футболистки Исландии.

– Можно ли утверждать, что украинки попали в «группу смерти»?

– Я бы не был таким категоричным, ведь на этом этапе априори уже нет слабых соперников. Сильные составы собраны и в других группах.

– Согласно регламенту, напрямую в финальную часть ЧМ проходят только победители групп. Каковы у нас шансы?

– Конечно, главными претендентками будут англичанки и испанки. Но рейтинги в футбол не играют. Поэтому многое будет зависеть от того, в какой форме подойдут участницы к предстоящим баталиям, не будет ли кадровых потерь, каково будет психологическое состояние… А уже потом все решится на футбольном поле.

Конечно, мои подопечные будут стараться в каждом матче показать все, на что способны, но будет хорошо, если мы финишируем третьими, после чего будем думать о плей-офф.

– Когда наши футболистки продолжат подготовку к отборочным матчам и кто из ваших подопечных, не участвовавших в октябрьском сборе, уже восстановился после травм?

– Мы должны снова собраться в конце ноября. В планах – проведение двух товарищеских поединков. Соперники еще уточняются. Уже вернулись в строй четыре игрока основной обоймы, которые приняли участие в очередном туре чемпионата Украины. Рассчитываю, что в ближайшую неделю восстановятся и другие футболистки.