Тренер женской сборной Украины прокомментировал жеребьевку квалификации ЧМ
Владимир Пятенко считает, что на этом этапе нет слабых соперниц
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал результаты жеребьевки квалификации на чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Бразилии.
– Сборные Англии и Испании встречались в финале нынешнего чемпионата Европы. Думаю, нет смысла что-либо добавлять к визитной карточке этих команд, так как они уже долгое время диктуют моду в женском футболе. Прогрессируют и футболистки Исландии.
– Можно ли утверждать, что украинки попали в «группу смерти»?
– Я бы не был таким категоричным, ведь на этом этапе априори уже нет слабых соперников. Сильные составы собраны и в других группах.
– Согласно регламенту, напрямую в финальную часть ЧМ проходят только победители групп. Каковы у нас шансы?
– Конечно, главными претендентками будут англичанки и испанки. Но рейтинги в футбол не играют. Поэтому многое будет зависеть от того, в какой форме подойдут участницы к предстоящим баталиям, не будет ли кадровых потерь, каково будет психологическое состояние… А уже потом все решится на футбольном поле.
Конечно, мои подопечные будут стараться в каждом матче показать все, на что способны, но будет хорошо, если мы финишируем третьими, после чего будем думать о плей-офф.
– Когда наши футболистки продолжат подготовку к отборочным матчам и кто из ваших подопечных, не участвовавших в октябрьском сборе, уже восстановился после травм?
– Мы должны снова собраться в конце ноября. В планах – проведение двух товарищеских поединков. Соперники еще уточняются. Уже вернулись в строй четыре игрока основной обоймы, которые приняли участие в очередном туре чемпионата Украины. Рассчитываю, что в ближайшую неделю восстановятся и другие футболистки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Назар Волошин завершает этап восстановления после травмы
Генерального директора Шахтера удивили слова президента Динамо