Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о работе арбитров в недавнем матче УПЛ против Динамо, который команда Арды Турана выиграла 3:1.

«Господин Суркис сказал: «Я долго молчал». Но стоит «Динамо» впервые за полтора года проиграть в чемпионате – и мы слышим громкие эмоциональные заявления».

«Мы в «Шахтере» говорим о проблемах судейства давно и последовательно. При этом отмечаем качественную работу арбитров, когда она действительно заслуживает признания, как это было после кубкового матча, о чем говорил наш главный тренер Арда Туран. Что касается последней игры с «Динамо», по нашему мнению, там были ошибки судей. В частности, гол соперника был забит с нарушением правил: игрок «Динамо» находился в офсайде. Мы официально направляем обращение в Комитет арбитров по этому эпизоду. Также эпизод с Ярмоленко, когда он схватил за горло и фактически душил Валерия Бондаря, очевидно тянет на удаление, но остался без внимания.

Тема судейства действительно острая, и большинство клубов об этом говорят. Все – кроме «Динамо». И показательно, что они начали об этом говорить именно после первого поражения.

Мы в «Шахтере» предпочитаем говорить не эмоциями, а фактами», – сказал Палкин.