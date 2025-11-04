Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 18:21 | Обновлено 04 ноября 2025, 18:51
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»

Палкин высказался по теме работы арбитров

Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о работе арбитров в недавнем матче УПЛ против Динамо, который команда Арды Турана выиграла 3:1.

«Господин Суркис сказал: «Я долго молчал». Но стоит «Динамо» впервые за полтора года проиграть в чемпионате – и мы слышим громкие эмоциональные заявления».

«Мы в «Шахтере» говорим о проблемах судейства давно и последовательно. При этом отмечаем качественную работу арбитров, когда она действительно заслуживает признания, как это было после кубкового матча, о чем говорил наш главный тренер Арда Туран. Что касается последней игры с «Динамо», по нашему мнению, там были ошибки судей. В частности, гол соперника был забит с нарушением правил: игрок «Динамо» находился в офсайде. Мы официально направляем обращение в Комитет арбитров по этому эпизоду. Также эпизод с Ярмоленко, когда он схватил за горло и фактически душил Валерия Бондаря, очевидно тянет на удаление, но остался без внимания.

Тема судейства действительно острая, и большинство клубов об этом говорят. Все – кроме «Динамо». И показательно, что они начали об этом говорить именно после первого поражения.

Мы в «Шахтере» предпочитаем говорить не эмоциями, а фактами», – сказал Палкин.

Сергей Палкин Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко Валерий Бондарь
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Браво Сергій! Браво!
Души цих нікчем фактами, а я кайфууууую від скуління дирявих 🤣
ОПЖЗ - плакі-плакі 😆
Ответить
+3
FunnyCat_____
Кроме 100% пенальти эпизодов повлиявших на ходи игры больше не было - как бы Юзовка не пыталась сместить акценты 
Шахтёр не сможет - судья поможет э, актуально уже 25 лет ! 
Тут дальше вопрос как УАФ на это отреагирует. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Напомните как наказали сырну когда он душил Мандзюка? В матче Днепр - шахтёр 
Бред про офсайд даже обсуждать не вижу смысла  
Ответить
0
Руслан Панченко
ярмоленко чёрт 
Ответить
0
Gargantua
а очки у него для декорации?
Ответить
-2
Dovbush
Що він курить? Той що з офсайду не було зараховано
Ответить
-3
Saar
Хм... Та вам забили-не зарахували. Пенальті не поставили і про це говорять вже офіційно-пенадьті чистий! Хоча суддя був рядом ( певне мошкара в око попала ..).
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
