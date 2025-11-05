Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Вальверде передал решение Лунина тренеру
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин решил сменить клуб.
Об этом главному тренеру мадридцев Хаби Алонсо сообщил уругвайский полузащитник Федерико Вальверде. По словам Вальверде, Лунин стремится перейти в клуб, где сможет получать больше игрового времени и играть ключевую роль.
В то же время Алонсо высоко ценит профессионализм и преданность Лунина, но не может гарантировать ему регулярные выступления на поле. Наставник «Реала» заинтересован в том, чтобы украинский вратарь остался в команде.
В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.
Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
