Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин решил сменить клуб.

Об этом главному тренеру мадридцев Хаби Алонсо сообщил уругвайский полузащитник Федерико Вальверде. По словам Вальверде, Лунин стремится перейти в клуб, где сможет получать больше игрового времени и играть ключевую роль.

В то же время Алонсо высоко ценит профессионализм и преданность Лунина, но не может гарантировать ему регулярные выступления на поле. Наставник «Реала» заинтересован в том, чтобы украинский вратарь остался в команде.

В этом сезоне Лунин так и не получил игровой практики. Вратарь может сыграть в Кубке Испании только в 2026 году.

Ранее стало известно, что Лунин не захотел играть за сборную из-за решения Реброва