Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спаллетти высказался о будущем Влаховича в Ювентусе
Италия
04 ноября 2025, 11:27 |
158
0

Спаллетти высказался о будущем Влаховича в Ювентусе

Итальянский специалист разговаривал с сербским нападающим

04 ноября 2025, 11:27 |
158
0
Спаллетти высказался о будущем Влаховича в Ювентусе
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Душан Влахович

Новоиспеченный главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти витиевато высказался о будущем сербского нападающего Душана Влаховича в туринском коллективе.

«У Душана есть небольшое преимущество, поскольку он привык к давлению. Я разговаривал с ним несколько раз во время тренировок. Он был бы рад остаться здесь. Его не беспокоит контракт, он просто хочет играть в футбол», – сказал итальянский специалист.

Трудовое соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард появлялся на поле 14 раз на клубном уровне во всех турнирах, в его активе 5 забитых мячей и 1 результативная передача.

По теме:
Малиновский пропустит следующий матч Дженоа. Сыграет ли в сборной Украины?
Легионер из Африки прошел медосмотр и присоединился к Динамо
Юрченко рассказал о своем трансфере в Байер
Лучано Спаллетти Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Душан Влахович трансферы
Оксана Баландина Источник: beIN Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Футбол | 04 ноября 2025, 08:12 33
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров

Горняки победили в Классическом 3:1

Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04 ноября 2025, 08:33 5
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера

Мирон Богданович – о словах Попова

В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 06:45
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить голкипера сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 07:31
Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить голкипера сборной Украины
Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить голкипера сборной Украины
ФОТО. Снова драка. Футболисты Карпат и ЛНЗ устроили схватку после игры УПЛ
Футбол | 04.11.2025, 12:16
ФОТО. Снова драка. Футболисты Карпат и ЛНЗ устроили схватку после игры УПЛ
ФОТО. Снова драка. Футболисты Карпат и ЛНЗ устроили схватку после игры УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 32
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
03.11.2025, 09:14 7
Футбол
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 2
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 27
Футбол
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 7
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем