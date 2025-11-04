Спаллетти высказался о будущем Влаховича в Ювентусе

Новоиспеченный главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти витиевато высказался о будущем сербского нападающего Душана Влаховича в туринском коллективе.

«У Душана есть небольшое преимущество, поскольку он привык к давлению. Я разговаривал с ним несколько раз во время тренировок. Он был бы рад остаться здесь. Его не беспокоит контракт, он просто хочет играть в футбол», – сказал итальянский специалист.

Трудовое соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард появлялся на поле 14 раз на клубном уровне во всех турнирах, в его активе 5 забитых мячей и 1 результативная передача.