Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби АЛОНСО: «Тренироваться в Ливерпуле было бы не самым умным решением»
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 09:53
Хаби АЛОНСО: «Тренироваться в Ливерпуле было бы не самым умным решением»

Главный тренер «Реала» прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов

Хаби АЛОНСО: «Тренироваться в Ливерпуле было бы не самым умным решением»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением об игре против английского «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, которая состоится 4 ноября.

Кто будет исполнять штрафные: «Килиан Мбаппе может быть одним из таких игроков. Футболисты должны определиться на поле, это зависит от профиля и расстояния».

Напряжение в матче с «Ливерпулем»: «Это то, о чём мы должны помнить. Когда есть возможность и благоприятный результат, необходимо забивать. Сильнейшие команды набирают больше очков на ранних этапах сезона. Необходимо использовать свои шансы».

Решение тренироваться в Мадриде, а не в Ливерпуле: «Это не заговор, а подготовка к матчу. Если мы будем тренироваться в Ливерпуле, мы дадим сопернику подсказки, что было бы не самым умным решением».

Возвращение на «Энфилд»: «Я хочу сосредоточиться на игре, относиться к ней так же, как к любой другой. Я не хочу, чтобы это повлияло на мою связь с игроками. Я стараюсь дистанцироваться от эмоций и хочу сосредоточиться на работе».

Атмосфера «Энфилда»: «Многие из нас испытали её. Игроки «Реала» уже знают, что есть некая сила, которая заставляет стадион реветь. Мы знаем, как справляться с напряжённой обстановкой; это даже мотивирует ещё больше. Психологическая подготовка очень важна».

Опыт работы с Рафой Бенитесом: «Он очень сильно повлиял на меня в те времена, когда я был игроком. Тогда он многому меня научил, особенно в плане мышления и подготовки к матчам. Мне помогает то, что я сейчас нахожусь здесь. Это были очень хорошие годы, и они помогли мне как игроку и тренеру».

Трент и травма: «Александер-Арнольд готов к игре в любую минуту, он нам нужен, потому что у него потрясающие футбольные качества. Он находится на новом этапе, и мы должны ему помочь».

О матче в Лиге чемпионов: «Это отличный матч, как из-за текущей формы команд, так и потому, что болельщики его любят. Всегда приятно возвращаться в место, которое напоминает тебе о твоей карьере».

Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Хаби Алонсо Килиан Мбаппе Трент Александер-Арнольд
Николай Тытюк Источник: Bernabéu Digital
