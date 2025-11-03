Полесье ищет усиление. Известный тренер посетил Африку и Венгрию
Николай Цымбал просматривал потенциальных новичков для житомирского клуба
Житомирское «Полесье» в конце октября отправило своего представителя на турнир в Гамбию.
Как стало известно Sport.ua, речь идет об украинском тренере Николае Цымбале, который известен в Украине по работе в командах ЮКСА, Минай, а также он работал в чемпионате Кипра.
После возвращения из Африки Цимбал просматривал также потенциальных новичков в чемпионате Венгрии. Несколько перспективных футболистов Цимбал взял на «карандаш» и уже рекомендовал житомирскому клубу «Полесье».
Решение вопроса трудоустройства Цымбала в селекционном отделе житомирского клуба вышло на финишную прямую.
