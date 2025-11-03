Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 23:17 | Обновлено 03 ноября 2025, 23:25
Полесье ищет усиление. Известный тренер посетил Африку и Венгрию

Николай Цымбал просматривал потенциальных новичков для житомирского клуба

ФК ЮКСА. Николай Цымбал

Житомирское «Полесье» в конце октября отправило своего представителя на турнир в Гамбию.

Как стало известно Sport.ua, речь идет об украинском тренере Николае Цымбале, который известен в Украине по работе в командах ЮКСА, Минай, а также он работал в чемпионате Кипра.

После возвращения из Африки Цимбал просматривал также потенциальных новичков в чемпионате Венгрии. Несколько перспективных футболистов Цимбал взял на «карандаш» и уже рекомендовал житомирскому клубу «Полесье».

Решение вопроса трудоустройства Цымбала в селекционном отделе житомирского клуба вышло на финишную прямую.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
