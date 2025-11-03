Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Критика справедливая. Игроки Полесья сонные, пустые»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 21:17 | Обновлено 03 ноября 2025, 21:23
Команда сыграла вничью

ФК Полесье. Руслан Ротань

Наставник Полесья Руслан Ротань оценил ничью 0:0 в матче УПЛ против Металлиста 1925 и согласился с критикой своей команды.

«Критика справедливая за этот матч. Какие-то сонные и пустые мы были на поле, наверное, первый тайм вообще худшим был за все время. Только во втором тайме начали что-то понимать и думать. За первый тайм 100% заслужили критику».

«Борьбу почти всю проиграли, концентрации не было ни тактически, ни на стандартах. Не были готовы на 100% мы все, но мы все проанализируем и сделаем выводы», – сказал Ротань.

Полесье с 20 очками занимает 4-е место УПЛ.

По теме:
Тренер обрушился с критикой на Карпаты: «Приехали и валяются на поле»
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Извиняюсь, если обидел Ротаня. Нас тоже обижали»
Младен Бартулович Руслан Ротань Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Полесье - Металлист 1925
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 0
