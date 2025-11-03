Руслан РОТАНЬ: «Критика справедливая. Игроки Полесья сонные, пустые»
Команда сыграла вничью
Наставник Полесья Руслан Ротань оценил ничью 0:0 в матче УПЛ против Металлиста 1925 и согласился с критикой своей команды.
«Критика справедливая за этот матч. Какие-то сонные и пустые мы были на поле, наверное, первый тайм вообще худшим был за все время. Только во втором тайме начали что-то понимать и думать. За первый тайм 100% заслужили критику».
«Борьбу почти всю проиграли, концентрации не было ни тактически, ни на стандартах. Не были готовы на 100% мы все, но мы все проанализируем и сделаем выводы», – сказал Ротань.
Полесье с 20 очками занимает 4-е место УПЛ.
