Источник: Ребров планирует вернуть лидера Динамо в сборную Украины

Сборная Украины в ноябре сыграет два решающих матча отбора к чемпионату мира по футболу 2026. 13 ноября команда встретится с Францией на выезде, а 16 ноября в Варшаве примет сборную Исландии.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, наставник главной команды страны Сергей Ребров склоняется к тому, чтобы на ноябрьские матчи вызвать лидера «Динамо» Александра Караваева. Последний раз за национальную команду правый латераль играл в октябре 2023-го.

Ранее Sport.ua эксклюзивно сообщил, что лидер Александр Зинченко не будет вызван на матчи сборной в ноябре.