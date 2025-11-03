Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ребров планирует вернуть лидера Динамо в сборную Украины
Чемпионат мира
03 ноября 2025, 20:30 |
2404
4

Источник: Ребров планирует вернуть лидера Динамо в сборную Украины

Тренер планирует вызвать Александра Караваева

03 ноября 2025, 20:30 |
2404
4 Comments
Источник: Ребров планирует вернуть лидера Динамо в сборную Украины
ФК Динамо. Александр Караваев

Сборная Украины в ноябре сыграет два решающих матча отбора к чемпионату мира по футболу 2026. 13 ноября команда встретится с Францией на выезде, а 16 ноября в Варшаве примет сборную Исландии.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, наставник главной команды страны Сергей Ребров склоняется к тому, чтобы на ноябрьские матчи вызвать лидера «Динамо» Александра Караваева. Последний раз за национальную команду правый латераль играл в октябре 2023-го.

Ранее Sport.ua эксклюзивно сообщил, что лидер Александр Зинченко не будет вызван на матчи сборной в ноябре.

По теме:
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров Динамо Киев Александр Караваев
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Извиняюсь, если обидел Ротаня. Нас тоже обижали»
Футбол | 03 ноября 2025, 20:33 0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Извиняюсь, если обидел Ротаня. Нас тоже обижали»
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Извиняюсь, если обидел Ротаня. Нас тоже обижали»

Наставник Металлиста 1925 оценил матч чемпионата Украины

ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Футбол | 03 ноября 2025, 00:02 21
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо

Киевляне проиграли 1:3

Экс-игрок сборной Украины: «Попов сильно разозлил бразильцев Шахтера»
Футбол | 03.11.2025, 13:43
Экс-игрок сборной Украины: «Попов сильно разозлил бразильцев Шахтера»
Экс-игрок сборной Украины: «Попов сильно разозлил бразильцев Шахтера»
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Футбол | 03.11.2025, 08:44
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Футбол | 03.11.2025, 13:41
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
он сейчас на голову выше и Конопли, и тем более Тымчика
Ответить
+4
Александр Шевченко
Вместо ждуна и теребонькина на членина, сралина и жирика Эфимки я надеюсь? 
Ответить
+3
FunnyCat_____
о усатое недоразумение видимо присядет
Ответить
+1
Igor
Я взагалі не розумію чому його не визивали раніше, а лише коли припече і треба когось шукати.
Ответить
+1
Популярные новости
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 485
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем