Защитник Кудровки рассказал о победе над Оболонью

В 11 туре УПЛ сошлись соседи по таблице – «Кудрівка» и «Оболонь». В таких случаях говорят, что на кону – шесть очков. Победа номинальных хозяев со счетом 1:0 помогла им обойти «пивоваров».

Новичок «Кудровки» Богдан Векляк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, сыграла ли на победу команда из Черниговщины.

«Я не могу сказать, что мое очередное появление в старте было неожиданным. Все же, готовился к этому с первых дней пребывания в расположении «Кудровки». С «Оболонью» играл на своей позиции в центре обороны, хотя при необходимости могу «закрыть» правый фланг защиты и опорную зону полузащиты. Главное быть полезным команде. Поскольку сохранили свои ворота нетронутыми, то с защитными функциями справились.

Как по мне, «Кудровка» лучше провела первый тайм. Свое преимущество материализовали в забитый мяч после розыгрыша стандартного положения. Наконец-то дали о себе знать наработки на тренировках.

А после перерыва почему-то начали действовать более осторожно, хотя никаких указаний от тренерского штаба сбавить обороты не было. Видимо, дело в психологии, очень хотелось сохранить победный счет. Считаю, что мы проявили больше желания, чем футболисты «Оболони», и это отразилось на результате. «Кудрівка» все-таки наиграла на победу.

Что сказал наш главный тренер Василий Баранов после финального свистка в раздевалке? Поздравил с победой, а затем в шутку уточнил, что немного обидно: на кону было шесть очков, а в таблицу добавили только три... Но ничего страшного, нас такие расклады вполне устраивают. Будем не против, если такая очковая история повторится и в следующем туре, когда будем выяснять отношения с еще одним соседом по таблице – «Колосом».

Сейчас «Кудрівка» занимает восьмое место в УПЛ, набрав 14 очков.

