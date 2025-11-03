Матч между ЛНЗ и Крапатами вновь приостановлен

Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Карпатами» вновь приостановлен из-за воздушной тревоги.

Поединок чемпионата Украины стартовал в 15:30 по Киеву на стадионе «Черкассы-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 49-й минуте поединок вновь был приостановлен из-за воздушной тревоги. Гости вели со счетом 1:0, единственный мяч забил Игорь Краснопир.