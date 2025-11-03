Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч между ЛНЗ и Крапатами вновь приостановлен
Украина. Премьер лига
Матч между ЛНЗ и Крапатами вновь приостановлен

Причиной тому сала воздушная тревога

Матч между ЛНЗ и Крапатами вновь приостановлен
ФК Карпаты

Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Карпатами» вновь приостановлен из-за воздушной тревоги.

Поединок чемпионата Украины стартовал в 15:30 по Киеву на стадионе «Черкассы-Арена».

На 49-й минуте поединок вновь был приостановлен из-за воздушной тревоги. Гости вели со счетом 1:0, единственный мяч забил Игорь Краснопир.

По теме:
Защитник Кудровки рассказал о победе над Оболонью
Полесье – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Агробизнес – Прикарпатье – 3:1. Дубль Войтиховского. Видео голов и обзор
Алексей Паламарчук чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Игорь Краснопир воздушная тревога ЛНЗ - Карпаты
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
