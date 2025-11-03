Украина. Премьер лига03 ноября 2025, 17:25 |
1513
0
Матч между ЛНЗ и Крапатами вновь приостановлен
Причиной тому сала воздушная тревога
03 ноября 2025, 17:25 |
1513
0
Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между ЛНЗ и «Карпатами» вновь приостановлен из-за воздушной тревоги.
Поединок чемпионата Украины стартовал в 15:30 по Киеву на стадионе «Черкассы-Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 49-й минуте поединок вновь был приостановлен из-за воздушной тревоги. Гости вели со счетом 1:0, единственный мяч забил Игорь Краснопир.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 ноября 2025, 16:53 0
«Орлы» разгромили «Виторию Гимараеш» в матче девятого тура чемпионата Португалии
Футбол | 03 ноября 2025, 13:41 4
Легендарный специалист считает, что вингеру «не дали свободно дышать»
Футбол | 03.11.2025, 10:06
Бокс | 03.11.2025, 07:02
Футбол | 02.11.2025, 20:44
Комментарии 0
Популярные новости
02.11.2025, 20:50 30
02.11.2025, 08:20 10
01.11.2025, 22:37 9
02.11.2025, 19:58 482
01.11.2025, 21:45 1
02.11.2025, 20:40 5
01.11.2025, 22:25 1
02.11.2025, 22:59 31