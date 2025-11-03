Миколенко сказал, почему сборная Украины заслужила выйти на ЧМ

Защитник Эвертона Виталий Миколенко считает, что нынешняя сборная Украины заслуживает выйти на ЧМ-2026. Игрок отметил, что на турнире впервые будет 48 команд.

«Я считаю, что сборная Украины достойна выйти на чемпионат мира. Там будет 48 команд (смеется). На самом деле, если не выйдем, значит и не заслуживаем».

«Тут все просто», – сказал Миколенко.

В ноябре команда Сергея Реброва сыграет решающие матчи против Франции и Исландии. Первое место в группе выведет команду на ЧМ-2026, второе отправит в плей-офф.