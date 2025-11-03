Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
03 ноября 2025, 16:37 | Обновлено 03 ноября 2025, 16:41
Миколенко сказал, почему сборная Украины заслужила выйти на ЧМ

Игрок считает, что на ЧМ 48 команд, поэтому достойна

Миколенко сказал, почему сборная Украины заслужила выйти на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник Эвертона Виталий Миколенко считает, что нынешняя сборная Украины заслуживает выйти на ЧМ-2026. Игрок отметил, что на турнире впервые будет 48 команд.

«Я считаю, что сборная Украины достойна выйти на чемпионат мира. Там будет 48 команд (смеется). На самом деле, если не выйдем, значит и не заслуживаем».

«Тут все просто», – сказал Миколенко.

В ноябре команда Сергея Реброва сыграет решающие матчи против Франции и Исландии. Первое место в группе выведет команду на ЧМ-2026, второе отправит в плей-офф.

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 4 3 1 0 9 - 3 13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 10
2 УКРАИНА 4 2 1 1 8 - 7 13.11.25 21:45 Франция - УКРАИНА13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 УКРАИНА 0:2 Франция 7
3 Исландия 4 1 1 2 11 - 9 13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 Исландия 2:2 Франция10.10.25 Исландия 3:5 УКРАИНА09.09.25 Франция 2:1 Исландия05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 4
4 Азербайджан 4 0 1 3 2 - 11 13.11.25 19:00 Азербайджан - Исландия13.10.25 УКРАИНА 2:1 Азербайджан10.10.25 Франция 3:0 Азербайджан09.09.25 Азербайджан 1:1 УКРАИНА05.09.25 Исландия 5:0 Азербайджан 1
Полная таблица

Виталий Миколенко Эвертон сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
