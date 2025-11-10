Не только Динамо. Миколенко рассказал, за какой командой следит в УПЛ

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что в УПЛ, кроме своей бывшей команды Динамо, следит за выступлениями Полесья.

В составе команды играет много друзей Миколенко, которых он знает по Динамо.

«Слежу за Динамо в УПЛ и еврокубках. Еще за Полесьем слежу, потому что там много друзей играет. За Шахтером слежу в еврокубках, но в УПЛ поддерживаю Динамо».

«Уровень чемпионата Украины? Конечно, он упал, но только из-за войны. Это основная причина», – сказал Миколенко.