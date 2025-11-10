Украина. Премьер лига10 ноября 2025, 17:49 | Обновлено 10 ноября 2025, 17:58
Не только Динамо. Миколенко рассказал, за какой командой следит в УПЛ
У игрока много друзей в Полесье
10 ноября 2025, 17:49 | Обновлено 10 ноября 2025, 17:58
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что в УПЛ, кроме своей бывшей команды Динамо, следит за выступлениями Полесья.
В составе команды играет много друзей Миколенко, которых он знает по Динамо.
«Слежу за Динамо в УПЛ и еврокубках. Еще за Полесьем слежу, потому что там много друзей играет. За Шахтером слежу в еврокубках, но в УПЛ поддерживаю Динамо».
«Уровень чемпионата Украины? Конечно, он упал, но только из-за войны. Это основная причина», – сказал Миколенко.
А я то був засумнівався і писав тут що можливо не знає про становище Динамо в УПЛ. А він ще і за Поліссям стежить. Хоча після його заяви що Динамо буде чемпіон тиждень тому він міг свою заяву і підкоригувати після цих вихідних
