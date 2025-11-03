БАРАНКА: «В 5 матчах этого клуба УПЛ – подозрение на договорной характер»

Бывший глава Комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка дал комментарий относительно подозрительных матчей с участием клуба Полтава.

– Каждый тур источники в букмекерских конторах сигнализируют о странных коэффициентах на матчах СК Полтава. Часто эти матчи даже снимают с линии. Следите ли вы за украинским футболом и известно ли вам что-то об этом?

– Конечно, я продолжаю следить за украинским футболом. У меня есть система оповещений, которая дает полную картину всего, что происходит в мире. И могу подтвердить: с начала этого сезона система уже 5 раз посылала тревожные сигналы именно по матчам СК Полтава.

– А какие именно это матчи?

– Если не ошибаюсь, первый – Полтавы против Руха. Потом был матч Полтавы с Оболонью с голом на последних минутах. Также хорошо помню кубковый поединок Нивы Т против Полтавы, который получил огласку. И вот матч Кривбасса и Полтавы – с аномальной активностью ставок на тотал больше 1,5 в первом тайме.

– А что именно вы имеете в виду под «аномальной активностью»?

– Нужно разделять лицензированных букмекеров и азиатский рынок. Во время матча Кривбасса и Полтавы, например, в течение первого тайма мы получали чувствительные сигналы о возможном фиксированном результате. Из-за этого букмекеры по ходу игры закрывали линию. Такое происходит только тогда, когда идет массовая загрузка денег.

Я говорю только языком цифр. Я никого не обвиняю – как и всегда, еще со времен работы в Украине. Но цифры не врут. В матче Кривбасса и Полтавы коэффициенты выглядели странно с самого начала. Мы говорим о чемпионате, где забивают не так уж много голов. Но уже после пятой минуты коэффициент на два и больше голов составлял 1.8. Хотя обычно он должен быть около 3.0. То есть – в два раза больше.

Из того, что я вижу, за этим стоят профессионалы, которые фактически режиссируют игру. Вероятно, есть крупный контрагент, который все координирует. Ведь, как известно: один случай – случайность, два – совпадение, а три и больше – закономерность. Такие вещи нормальны для чемпионата Малайзии, но аномальны для Украины.

– Насколько большие деньги крутятся вокруг таких матчей?

– Если говорить об официальных букмекерах – это ставки в пределах 500 тысяч евро. На азиатском рынке лимитов нет. Но ведь это не матчи АПЛ, которые смотрит весь мир. Такие игры интересны только местной аудитории, поэтому резкий рост ставок выглядит очень подозрительно.

Таким образом, по моему мнению, сомнений быть не может. Мы говорим о 4–5 матчах и суммах около полумиллиона или даже миллиона евро – скорее ближе к миллиону. Это уже не молодежные турниры, а главный чемпионат страны. В прошлом году ничего подобного в УПЛ не наблюдалось – тогда ситуация была прозрачнее.

– Являются ли случаи с СК Полтава единичными? Как с этим бороться?

– Это напоминает историю с «Олимпиком», который когда-то действовал по принципу: «Подождем до конца тайма и зарядим ставки». Возможно, даже тот же контрагент работает.

Если говорить о борьбе – нужно просто обратиться к провайдеру и запретить прием ставок на матчи Полтавы. Другого выхода нет. У клуба будет время доказать свою непричастность, ведь мы говорим только о цифрах. Мы не анализируем поведение игроков, хотя это тоже можно расследовать.

Но если ориентироваться на движение коэффициентов – оно аномально, и это свидетельствует, что происходит что-то странное. Практика показывает только одно возможное объяснение. Поэтому, пока ситуация не прояснится, нужно запретить лайв-ставки на матчи СК Полтава.