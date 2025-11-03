Украина. Премьер лига03 ноября 2025, 15:36 |
621
0
ЛНЗ – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ
03 ноября 2025, 15:36 |
621
0
3 ноября в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются ЛНЗ и «Карпаты».
Матч проходит на «Черкассы-Арена» в Черкассах. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинская Премьер-лига. 11-й тур
ЛНЗ – Карпаты – 0:0 (обновляется)
Гол:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 ноября 2025, 07:02 1
Энтони готов тренироваться в тренировочном лагере Александра
Футбол | 02 ноября 2025, 19:58 479
Поле «Арены Львов» в два часа превратилось в футбольный ад
Футбол | 02.11.2025, 22:59
Футбол | 03.11.2025, 10:06
Футбол | 03.11.2025, 15:53
Комментарии 0
Популярные новости
01.11.2025, 21:45 1
03.11.2025, 08:13 12
02.11.2025, 20:40 5
03.11.2025, 13:41 4
02.11.2025, 00:32 4
02.11.2025, 09:22 5
02.11.2025, 08:20 10
02.11.2025, 20:50 28