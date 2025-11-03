Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 15:36 |
ЛНЗ – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 11-го тура УПЛ

ЛНЗ – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЛНЗ

3 ноября в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются ЛНЗ и «Карпаты».

Матч проходит на «Черкассы-Арена» в Черкассах. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская Премьер-лига. 11-й тур

ЛНЗ – Карпаты – 0:0 (обновляется)

Гол:

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Карпаты видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
