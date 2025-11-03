Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФЕДЕЦЬКИЙ: «Классико, на мой взгляд, удалось. Все было круто»
03 ноября 2025, 12:54
ФЕДЕЦЬКИЙ: «Классико, на мой взгляд, удалось. Все было круто»

Артему понравился матч

ФЕДЕЦЬКИЙ: «Классико, на мой взгляд, удалось. Все было круто»
Артем Федецкий

Бывший защитник «Шахтера» Артем Федецкий поделился впечатлениями от матча 11-го тура УПЛ между «горняками» и «Динамо» (3:1).

– Какие у вас в целом впечатления от Классико? Соответствует ли счет игре?

– Классико, на мой взгляд, удалось. Эмоции, голы – все было на футбольном поле, это то, чего сейчас не хватает украинскому футболу. И в Кубке получилось, и в чемпионате – это всегда отдельная история, когда играют «Динамо» и «Шахтер», независимо от ситуации в турнирной таблице.

В целом счет соответствует игре. «Шахтер» победил, преимущество особенно было в первом тайме. Но есть нюансы при счете 2:1 относительно эпизода с якобы пенальти, когда Конопля сбил Шолу.

– По вашему мнению, нужно было назначать?

– У нас сейчас есть VAR, есть помощь арбитрам. С одной стороны, Конопля вроде сыграл корпусом. Но когда смотрим со стороны ворот – нарушение было, ведь Шола первый на мяче, принял его на ход, хорошая передача, и Конопля в него врезается. На мой взгляд, это пенальти.

И пенальти при 2:1 – забили бы, не забили… Забили бы – совсем другая игра была бы, движение началось бы серьезное. Третий пропущенный – конечно, «Динамо» уже пошло отыгрываться и пропустили мяч. Это уже так.

Но в целом – классный матч, эмоции, зрителям понравилось, болельщикам, которые были на стадионе. Все было круто.

Иван Чирко Источник: Трибуна
