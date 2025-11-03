В воскресенье, 2 ноября 2025 года, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Победу в встрече со счетом 3:1 одержала команда номинальных хозяев.

После поединка в официальных социальных сетях «Шахтера» появилось видеообращение к болельщикам от легендарного бразильского экс-футболиста «горняков» Жадсона:

«Болельщики «Шахтера», где «Динамо», где?»

Фраза «Где «Динамо», где?» была сказана Жадсоном еще в 2009 году и быстро стала крылатой.

ВИДЕО. «Где Динамо, где?» Жадсон обратился к фанатам Шахтера