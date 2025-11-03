Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. «Где Динамо, где?» Жадсон обратился к фанатам Шахтера
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 12:36
Легендарный экс-игрок горняков отреагировал на победу в Классическом

ФК Шахтер. Жадсон

В воскресенье, 2 ноября 2025 года, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Победу в встрече со счетом 3:1 одержала команда номинальных хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка в официальных социальных сетях «Шахтера» появилось видеообращение к болельщикам от легендарного бразильского экс-футболиста «горняков» Жадсона:

«Болельщики «Шахтера», где «Динамо», где?»

Фраза «Где «Динамо», где?» была сказана Жадсоном еще в 2009 году и быстро стала крылатой.

@fcshakhtar 😎 Класика від легенди ⚒️ Жадсон 🧡 #Shakhtar #Ukraine #Україна #Brasil #football ♬ оригінальний звук - FC Shakhtar
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 6
CheMP
база
Ответить
+2
New Zealander
Браво легендо! Дуже влучна фраза!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Forcer Petya
Ех... З якою ностальгією тепер згадуються ті часи коли грав Жадсон... І до чого довели нашу країну 🤦
Ответить
+1
batistuta
легенда
Ответить
-1
Khafre
жалка пародія
Ответить
-3
