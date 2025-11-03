Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полесье
03.11.2025 18:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Смотрите 3 ноября в 18:00 матч 11-го тура УПЛ

Коллаж Sport.ua

В понедельник, 3 ноября, в 18:00 состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

