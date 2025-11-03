Полесье – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября в 18:00 матч 11-го тура УПЛ
В понедельник, 3 ноября, в 18:00 состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925».
Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.
Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.
Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
