В понедельник, 3 ноября, в 18:00 состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция