Паламарчук назвал вызовом выступление за ЛНЗ

34-летний вратарь наслаждается играми за черкасский клуб

ФК ЛНЗ. Алексей Паламарчук

Голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук назвал настоящим вызовом выступление за черкасский клуб.

«Я много работаю, анализирую видео. Где-то понимаю, что мне нужно немного больше тренироваться, чтобы держать уровень с младшими коллегами… Я получил настоящий вызов, наслаждаясь каждым моментом пребывания в Черкассах. Очень много всего на высоком уровне», – сказал 34-летний футболист.

Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ – «Карпаты» пройдет сегодня в 14:30. На данный момент ЛНЗ находится на третьей строчке турнирной таблицы национального первенства, в активе команды 20 очков.

