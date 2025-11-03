Паламарчук назвал вызовом выступление за ЛНЗ

Голкипер ЛНЗ Алексей Паламарчук назвал настоящим вызовом выступление за черкасский клуб.

«Я много работаю, анализирую видео. Где-то понимаю, что мне нужно немного больше тренироваться, чтобы держать уровень с младшими коллегами… Я получил настоящий вызов, наслаждаясь каждым моментом пребывания в Черкассах. Очень много всего на высоком уровне», – сказал 34-летний футболист.