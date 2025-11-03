Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 10:12 | Обновлено 03 ноября 2025, 10:13
МИХАВКО: «Это было самое жесткое Классическое за последнее время»

Защитник Динамо прокомментировал поражение в Классико

ФК Шахтер

Центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал поражение от «Шахтера» в матче 11-го тура чемпионата Украины (1:3).

– Тяжелый матч. Мы знали, что будет сложнее, чем в предыдущей игре, потому что после поражения Шахтер будет играть агрессивнее. Мы этого ожидали.

Прежде всего сыграл роль быстрый мяч, который мы пропустили на третьей или четвертой минуте. Он где-то повлиял негативно, и в первом тайме у нас не очень пошла игра. Во втором тайме создавали некоторые моменты, хотели после второго пропущенного сравнять, но это футбол. Поэтому спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживали, но, к сожалению, сегодня не получилось.

«Динамо» прибавляет во втором тайме? Думаю, влияет то, что мы пропустили гол. Понимали, что нужно отыгрываться. А до пропущенного гола не знаю, чего нам не хватает. Будем разбираться, анализировать, потому что выходит так, что когда пропускаем – начинаем играть агрессивнее и создавать моменты.

Это было самое жесткое Классическое за последнее время? Думаю, что да. Еще было, когда мы здесь 2:2 сыграли – был эмоциональный матч. А так эта игра была из более агрессивных.

Выход на замену на позицию левого защитника? Куда тренер говорит выходить – туда и выхожу. А что касается Тиаре – это очень хорошая конкуренция, будет прогресс и игровая практика и у него, и у меня. И кто будет сильнее – тот и будет играть. А я могу и левого защитника, и центрального – нет проблем. Тренеры подсказали, чтобы играл агрессивнее впереди, и я старался, но, к сожалению, не получилось так, как хотели, – сказал Михавко.

Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Тарас Михавко Шахтер - Динамо Киев
Иван Чирко Источник: Профутбол Digital
