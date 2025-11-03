Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 ноября 2025, 00:09 | Обновлено 03 ноября 2025, 00:26
ФОТО. Футболисту АПЛ угрожали пистолетом на улицах Лондона

The Sun выдал эксклюзив, пока не называя имени

03 ноября 2025, 00:09 | Обновлено 03 ноября 2025, 00:26
ФОТО. Футболисту АПЛ угрожали пистолетом на улицах Лондона
The Sun. Неназванный футболист АПЛ

Звезда Премьер-лиги стоимостью £60 млн стала жертвой вооруженной угрозы на оживленной улице Лондона.

Нападавшим оказался известный футбольный агент, представляющий игрока сборной Англии.

Инцидент произошел поздно вечером 6 сентября, когда футболист гулял с другом. Полиция получила вызов в 23:14. 31-летнего агента арестовали по подозрению в размахивании оружием и угрозах насилия, а также в шантаже друга игрока.

Сам футболист и его товарищ не пострадали. Через два дня полиция обыскала дом агента в Хартфордшире стоимостью £2 млн. Того отпустили под залог, запретив контактировать с игроком и посещать тренировочную базу клуба.

Источник сообщил: «Игрок был в шоке – когда тебе угрожают оружием, это страшно. Он поступил правильно, сразу сообщив в полицию».

Агент временно лишен возможности выезда за границу, но получил разрешение судьи на короткую поездку. Полиция Метрополитен продолжает расследование.

Максим Лапченко Источник: The Sun
