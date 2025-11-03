Йожеф САБО: «Стоило похвалить игрока Динамо, как он просто растворился»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на поражение киевлян в матче против «Шахтера».

«Шахтер» по игре не просто сильнее, а намного сильнее «Динамо». Работа с мячом, культура паса, мышление... А у «Динамо», например, средней линии я просто не увидел. Стоило мне после кубкового матча похвалить Бражка, как он сегодня просто растворился на поле. Из игроков никто вообще не прогрессирует», – сказал Сабо.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.