Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Стоило похвалить игрока Динамо, как он просто растворился»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 05:02 |
Бывший тренер киевлян отреагировал на поражение столичных

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо отреагировал на поражение киевлян в матче против «Шахтера».

«Шахтер» по игре не просто сильнее, а намного сильнее «Динамо». Работа с мячом, культура паса, мышление... А у «Динамо», например, средней линии я просто не увидел. Стоило мне после кубкового матча похвалить Бражка, как он сегодня просто растворился на поле. Из игроков никто вообще не прогрессирует», – сказал Сабо.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
