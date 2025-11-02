Сергей ШИЩЕНКО: «Это действительно большой поступок»

Украинский тренер «Буковины» Сергей Шищенко прокомментировал матч 14–го тура Первой лиги, в котором его подопечные со счетом 2:1 одолели «Черноморец»:

– Сергей Юрьевич, каков ваш итоговый комментарий по игре «Черноморец» – «Буковина»?

– Прежде всего хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня были на стадионе. Атмосфера была просто фантастической. Они поддерживают команды на высоком уровне. Очень благодарен и ультрас «Черноморца», и нашим фанатам, которые приехали в Одессу. Атмосфера была действительно футбольной – такой, которая гонит вперед обе команды. Сегодня мы увидели настоящий боевой матч, который, думаю, понравился зрителям. Играли лидеры чемпионата – и «Буковина», и «Черноморец» выглядели на поле достойно, матч полностью оправдал свою репутацию. Мы сегодня выиграли битву – не только за очки, но и на поле. Это был эмоционально крутой поединок. Доволен результатом, ведь «Черноморец» – это наш прямой конкурент. Двигаемся дальше – впереди много игр, будет интересно и на финише летне-осенней части сезона, и во второй части чемпионата.

– Удалось ли команде реализовать ваши тренерские указания на эту игру?

– В первом тайме мы выглядели очень убедительно. То, о чем договаривались перед матчем, ребята выполнили на поле. Мы хорошо понимали, как действует «Черноморец», в каком стиле эта команда играет, какие у них слабые места – и воспользовались этим. В позиционных атаках и при переходе из обороны в атаку действовали правильно, поэтому забитые два мяча – вполне закономерны. Были еще неплохие подходы, чтобы увеличить преимущество. Во втором тайме игра больше перешла в борьбу – зрителям, пожалуй, это даже понравилось. Но в целом команда выполнила установку и держала концентрацию до финального свистка.

– Эта победа стала для «Буковины» уже пятнадцатой подряд во всех турнирах. Есть ли какие–то премиальные от руководства клуба за такую серию?

– У нас все стабильно. Я всегда говорю, что люди, которые финансируют футбол в такое непростое время, заслуживают огромного уважения, перед ними хочется снять шляпу. Во время войны вкладывать собственные средства в спорт – это действительно большой поступок. И зарплаты, и премиальные выплачиваются вовремя. В этом плане все четко и прозрачно.