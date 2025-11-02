Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 16:48 | Обновлено 02 ноября 2025, 16:59
5776
31

Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч

Поединок 11-го тура УПЛ состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

02 ноября 2025, 16:48 | Обновлено 02 ноября 2025, 16:59
5776
31 Comments
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Коллаж Sport.ua

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран и наставник киевского Динамо Александр Шовковский назвали стартовые составы своих подопечных на очное противостояние команд в матче 11-го тура УПЛ 2025/26.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Рефери Виталий Романов даст стартовый свисток в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Украины горняки идут на первом месте с 21 очком. Бело-синие располагаются на второй строчке с 20 пунктами.

29 октября Динамо и Шахтер провели встречу 1/8 финала Кубка Украины. Победу со счетом 2:1 одержал коллектив Шовковского.

Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч

Динамо: Нещерет, Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок, Огундана, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко.

Запасные: Моргун, Яцик, Шапаренко, Буртник, Рубчинский, Торрес, Тимчик, Михавко, Герреро, Дубинчак, Михайленко, Бленуце.

Шахтер: Ризнык, Конопля, Марлон Сантос, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Марлон Гомес, Бондаренко, Педринью, Невертон, Эгиналдо.

Запасные: Фесюн, Бондарь, Швед, Изаки, Азаров, Тобиас, Грам, Элиас, Глущенко, Назарина, Феррейра, Мейреллес.

По теме:
Заря – Рух. Отраженный пенальти. Видео голов и обзор матча
Конец серии неудач. Ворскла выиграла впервые с сентября
Ингулец – Чернигов – 1:1. Фаворит потерял очки. Видео голов и обзор матча
Арда Туран Александр Шовковский стартовые составы Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(52)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Футбол | 01 ноября 2025, 21:45 0
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы

Евгений попал в лазарет «Черноморца»

Реал захотел подписать украинца. Это вызвало у Лунина полный шок
Футбол | 02 ноября 2025, 08:50 13
Реал захотел подписать украинца. Это вызвало у Лунина полный шок
Реал захотел подписать украинца. Это вызвало у Лунина полный шок

Мадридцы могут подписать Владислава Крапивцова

Звездный украинский легионер стал главной целью легендарного клуба
Футбол | 02.11.2025, 15:29
Звездный украинский легионер стал главной целью легендарного клуба
Звездный украинский легионер стал главной целью легендарного клуба
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02.11.2025, 11:25
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Футбол | 01.11.2025, 22:37
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Комментарии 31
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Опять что то не совсем логичное от Арды..
Ярмола третий раз в старте… хватит ли сил 
Ответить
+3
8number
У Динамо надія на Очередько, у Шахтаря на Турана 🙂👵
Ответить
+1
Arera
Почему бленуцце чорт не в старте??
Или его отправили домой в плаццкарте??
Ответить
0
contr
Игра будет равна играть будут два говна 💩💩
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Олександр Січкаренко
Андрій Миколайович мабуть перший тайм відіграє і на заміну. Зі старту він треба на полі щоб тримати дисципліну в команді
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Lopez Nieto
Да уж...Без нападающего,зато с Колей в составе
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Паша Мех
Удачи нам сегодня!!!
Ждём победы и хорошей игры 
🔵🔵🔵🔵🔵🔥💪🤝⚽
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Павло
Конопляний чорт у складі 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
я бы ставил Тиаре - Михавко. право-леногость это мифическая проблема для ЦЗ.
а Михавко понадежнее Попова.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
бразильский Марлон замість Бондаря це скоріше плюс для Динамо , .
Бражко закономірно в старті, Тіаре- Михавко-хз?
Ответить
-1
Показать Скрыть 5 ответов
avk2307
Зачем Педриньо сбрил усы? Конопле приклеили их?
Я так понял бразилы под Турана косят? Если без усов то основы не видать
Ответить
-2
Показать Скрыть 5 ответов
Remark
Сьогодні буде так само 
https://ibb.co/1JT5mgvq
Ответить
-3
Популярные новости
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
01.11.2025, 00:02
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем