Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Поединок 11-го тура УПЛ состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран и наставник киевского Динамо Александр Шовковский назвали стартовые составы своих подопечных на очное противостояние команд в матче 11-го тура УПЛ 2025/26.
Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Рефери Виталий Романов даст стартовый свисток в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В таблице чемпионата Украины горняки идут на первом месте с 21 очком. Бело-синие располагаются на второй строчке с 20 пунктами.
29 октября Динамо и Шахтер провели встречу 1/8 финала Кубка Украины. Победу со счетом 2:1 одержал коллектив Шовковского.
Динамо: Нещерет, Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок, Огундана, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко.
Запасные: Моргун, Яцик, Шапаренко, Буртник, Рубчинский, Торрес, Тимчик, Михавко, Герреро, Дубинчак, Михайленко, Бленуце.
Шахтер: Ризнык, Конопля, Марлон Сантос, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Марлон Гомес, Бондаренко, Педринью, Невертон, Эгиналдо.
Запасные: Фесюн, Бондарь, Швед, Изаки, Азаров, Тобиас, Грам, Элиас, Глущенко, Назарина, Феррейра, Мейреллес.
Или его отправили домой в плаццкарте??
Ждём победы и хорошей игры
🔵🔵🔵🔵🔵🔥💪🤝⚽
а Михавко понадежнее Попова.
Бражко закономірно в старті, Тіаре- Михавко-хз?
Я так понял бразилы под Турана косят? Если без усов то основы не видать
