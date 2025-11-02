Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран и наставник киевского Динамо Александр Шовковский назвали стартовые составы своих подопечных на очное противостояние команд в матче 11-го тура УПЛ 2025/26.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Рефери Виталий Романов даст стартовый свисток в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Украины горняки идут на первом месте с 21 очком. Бело-синие располагаются на второй строчке с 20 пунктами.

29 октября Динамо и Шахтер провели встречу 1/8 финала Кубка Украины. Победу со счетом 2:1 одержал коллектив Шовковского.

Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч

Динамо: Нещерет, Караваев, Попов, Тиаре, Вивчаренко, Бражко, Пихаленок, Огундана, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко.

Запасные: Моргун, Яцик, Шапаренко, Буртник, Рубчинский, Торрес, Тимчик, Михавко, Герреро, Дубинчак, Михайленко, Бленуце.

Шахтер: Ризнык, Конопля, Марлон Сантос, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Марлон Гомес, Бондаренко, Педринью, Невертон, Эгиналдо.

Запасные: Фесюн, Бондарь, Швед, Изаки, Азаров, Тобиас, Грам, Элиас, Глущенко, Назарина, Феррейра, Мейреллес.