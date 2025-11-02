Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Бар ЛИН: «В первом тайме нам немного помешала воздушная тревога»

Израильский полузащитник прокомментировал матч с «Полтавой»

Бар ЛИН: «В первом тайме нам немного помешала воздушная тревога»
ФК Кривбасс. Бар Лин

Израильский полузащитник «Кривбасса» Бар Лин прокомментировал матч 11-го тура УПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Полтавой»:

– Бар, сегодня ты забил свой первый гол в УПЛ. Вспомни этот момент.

– Это был особый момент для меня. Возможно, я немного поздно открыл счет своим голам в чемпионате – нужно было сделать это раньше. Но я рад, что смог отличиться и помочь команде в достижении наших общих целей.

– Матч получился очень напряженным, с первых и до последних минут. Какая была атмосфера на поле?

– Атмосфера была просто сумасшедшей, настоящий огонь. Иногда нам, наверное, нужно действовать спокойнее, лучше контролировать игру и темп. Надеюсь, в следующих матчах мы это сделаем лучше.

– После не слишком уверенного начала команда после перерыва выглядела совсем иначе: уверенной и с боевым настроем. Как ты думаешь, что изменилось?

– Думаю, в первом тайме нам немного помешала воздушная тревога, это выбило из ритма и сбило настрой на игру. Но когда мы вернулись к своему привычному темпу, начали полностью контролировать матч. Иногда действительно нужно немного времени, чтобы «проснуться». Бывает, даже пропущенный гол помогает это сделать. Так не должно быть, но иногда случается именно так. На этот раз мы справились, а в следующий раз будем еще сильнее и обязательно победим.

– Насколько важным было для команды проявить характер после раннего пропущенного гола?

– Это самое важное для любого футболиста: показать правильный менталитет. Потому что в сложные моменты нужно сохранять спокойствие, контролировать игру и ситуацию, делать все качественнее. Для нас это не проблема, мы сделаем выводы и в следующий раз будем еще лучше.

– Несколько слов для наших болельщиков.

– Огромное спасибо. Мы вас слышали, ваша поддержка добавляла нам энергии и мотивации бороться до конца. Большое спасибо всем фанам за веру и за то, что вы всегда с нами.

Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Бар Лин Полтава Кривбасс - Полтава воздушная тревога
Даниил Кирияка Источник: ФК Кривбасс
