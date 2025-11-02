Тренер СК Полтава: «Пенальти в матче с Кривбассом несправедлив»

Тренер СК Полтава Игорь Тимченко поделился эмоциями после ничейного матча с криворожским Кривбассом (2:2) в 11 туре Украинской Премьер-лиги

«Мы играли с очень хорошей командой, имеющей историю, инфраструктуру, хороших футболистов в составе: много легионеров, опытного тренера. Считаю, что мы провели неплохой матч, активно начали, забили гол и отмечу неплохой первый тайм. Пропустили, потом отреагировали, по-моему, забили из стандарта. Второй тайм, на мой взгляд, это сомнительный пенальти. И потом уже немного прижались к своим воротам. Очевидно, это наша ошибка, но и Кривбасс добавил. Наконец, уже после тревоги, был и у нас момент, чтобы выиграть. В общем, неплохой поединок в нашем исполнении.

Мы рассчитываем на то место, которое позволит нам остаться в УПЛ. Конечно, нам тяжело. У нас было много травмированных, сейчас их поменьше, поэтому результаты улучшились. Но нам еще тяжело противостоять клубам УПЛ. Считаю, что Кривбасс – хорошая команда, но и это мое субъективное мнение, если бы еще немного суждено, пенальти несправедлив. Считаю, что если бы судьи немного к нам адекватнее относились, у нас было бы больше очков.

Оборонного плана [на игру] не было. Вы сами видели, мы активно начали матч, не играли на отбой, а пытались активно действовать. План на игру часто диктует ситуацию в поле. План был играть активно, стараться использовать свои сильные стороны. Кривбасс – очень хорошая команда в атаке, но у них в обороне очень много проблем», – сказал Тимченко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги СК Полтава занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе шесть турнирных баллов после 11 сыгранных матчей.