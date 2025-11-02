Шахтер или Динамо? Букмекеры выбрали фаворита Классического
Фаворитом игры являются горняки
В воскресенье, 2 ноября 2025 года, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».
Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.
Так, на победу «Шахтера» дают коэффициент 2.06, что делает горняков фаворитами игры. Шанс ничьей оценивается коэффициентом 3.82, а на победу «Динамо» – 3.46.
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
то есть буки считали Шахтер еще большим фаворитом чем перед матчем на кубок