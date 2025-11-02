Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шахтер или Динамо? Букмекеры выбрали фаворита Классического
Украина. Премьер лига
02 ноября 2025, 13:23
996
1

Фаворитом игры являются горняки

ФК Динамо Киев

В воскресенье, 2 ноября 2025 года, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Так, на победу «Шахтера» дают коэффициент 2.06, что делает горняков фаворитами игры. Шанс ничьей оценивается коэффициентом 3.82, а на победу «Динамо» – 3.46.

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
В Динамо вспомнили резонансные слова Турана после фиаско Шахтера в Кубке
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Шахтер – Динамо
Заря – Рух. Стали известны стартовые составы
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев букмекеры котировки букмекеров азарт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Gargantua
еще вчера вечером на Шахтер давали всего лишь 1.83, а пару дней назад 1.7
то есть буки считали Шахтер еще большим фаворитом чем перед матчем на кубок
