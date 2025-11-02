Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арне СЛОТ: «Ты всегда чувствуешь давление, если работаешь в Ливерпуле»
Англия
02 ноября 2025, 11:19
Арне СЛОТ: «Ты всегда чувствуешь давление, если работаешь в Ливерпуле»

Коуч пообщался с журналистами после матча АПЛ

Арне СЛОТ: «Ты всегда чувствуешь давление, если работаешь в Ливерпуле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился эмоциями после победы своей команды над Астон Виллой (2:0) в десятом туре Английской Премьер-лиги

«Я доволен результатом, игрой и всем, что увидел сегодня – не только от игроков, но и от болельщиков, которые подарили нам именно ту поддержку, в которой мы нуждались.

Возможно, сегодня мы были немного на более счастливой стороне, чем в предыдущие недели, когда, на мой взгляд, нам просто не везло. Ошибка их вратаря и рикошет привели к двум нашим головам – вот о каких мелких деталях идет речь. В других матчах мы создавали больше моментов игры, чем сегодня. Но у футбола важен результат, а не количество созданных шансов.

Ты всегда чувствуешь давление, если работаешь в Ливерпуле. Если ты возглавляешь таблицу за 15 туров до конца – ощущаешь давление. И если команда в такой серии, как мы недавно – тоже чувствуешь давление.

Но я всегда чувствовал поддержку фанатов, с тех пор как здесь нахожусь. Даже при неудачных результатах я никогда не чувствовал, что она уменьшилась. Они были рядом не только со мной, но и с командой сегодня. Их поддержка имеет огромное значение.

Мы провели много выездных матчей и имели плохие результаты – я это прекрасно понимаю – но на выезде фанаты не могут дать то же, что «Энфилд» в вечернем матче. Если бы мне пришлось выбирать, где играть, я бы 10 из 10 раз выбрал домашний матч под огнями Энфилда, – сказал Слот.

В нынешнем сезоне Ливерпуль занимает третье место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 10 сыгранных матчей.

Арне Слот Ливерпуль Английская Премьер-лига Астон Вилла чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ливерпуль
