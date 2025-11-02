1 ноября Ливерпуль на Энфилде уверенно одолел Астон Виллу в матче десятого тура АПЛ.

Голами за подопечных Арне Слота отличились Мохамед Салах и Райан Гравенберх – 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Ливерпуль впервые с 23 сентября одержал победу на внутренней арене. За последние 10 матчей Салах и компания выиграли всего три поединка.

АПЛ 2025/26. 10-й тур, 1 ноября

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0

Голы: Слот, 45+1, Гравенберх, 58

Видеообзор матча