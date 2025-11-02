Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Мяч Салах прервал черную полосу. Видео голов
Чемпионат Англии
Ливерпуль
01.11.2025 22:00 – FT 2 : 0
Астон Вилла
Англия
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Мяч Салах прервал черную полосу. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ 2025/26

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Мяч Салах прервал черную полосу. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября Ливерпуль на Энфилде уверенно одолел Астон Виллу в матче десятого тура АПЛ.

Голами за подопечных Арне Слота отличились Мохамед Салах и Райан Гравенберх – 2:0 в пользу мерсисайдцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ливерпуль впервые с 23 сентября одержал победу на внутренней арене. За последние 10 матчей Салах и компания выиграли всего три поединка.

АПЛ 2025/26. 10-й тур, 1 ноября

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0

Голы: Слот, 45+1, Гравенберх, 58

Видеообзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль), асcист Алексис Мак Аллистер.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
