01.11.2025 22:00 – FT 2 : 0
Англия02 ноября 2025, 03:28 |
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Мяч Салах прервал черную полосу. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ 2025/26
02 ноября 2025, 03:28 |
1 ноября Ливерпуль на Энфилде уверенно одолел Астон Виллу в матче десятого тура АПЛ.
Голами за подопечных Арне Слота отличились Мохамед Салах и Райан Гравенберх – 2:0 в пользу мерсисайдцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ливерпуль впервые с 23 сентября одержал победу на внутренней арене. За последние 10 матчей Салах и компания выиграли всего три поединка.
АПЛ 2025/26. 10-й тур, 1 ноября
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0
Голы: Слот, 45+1, Гравенберх, 58
Видеообзор матча
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль), асcист Алексис Мак Аллистер.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
