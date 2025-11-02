Португалия02 ноября 2025, 09:56 | Обновлено 02 ноября 2025, 09:58
102
0
Анатолий Трубин сыграл 90-й «сухой» матч в карьере
В сезоне 2025/26 украинский голкипер имеет в своем активе уже 10 подобных игр
02 ноября 2025, 09:56 | Обновлено 02 ноября 2025, 09:58
102
0
Анатолий Трубин сыграл 10-й матч в сезоне и 90-й в карьере без пропущенных мячей.
Произошло это в матче 10 тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика на выезде победила Виторию со счетом 3:0.
В общей сложности Трубин теперь имеет 48 игр за Бенфику без пропущенных мячей.
«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (48)
- 2023/24 – 17
- 2024/25 – 21
- 2025/26 – 10
В своей карьере у украинского голкипера уже 90 подобных матчей.
«Сухие» матчи Анатолия Трубина за карьеру (90)
- 48 – Бенфика
- 37 – Шахтер
- 5 – сборная Украины
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 ноября 2025, 08:20 6
Британец не готовился к бою с украинцем
Футбол | 02 ноября 2025, 09:22 1
Тибо Куртуа устал от поведения Винисиуса
Футбол | 02.11.2025, 08:47
Футбол | 02.11.2025, 00:59
Футбол | 02.11.2025, 07:15
Комментарии 0
Популярные новости
01.11.2025, 00:15
01.11.2025, 05:12 10
31.10.2025, 13:01 60
01.11.2025, 09:45 15
01.11.2025, 08:41 5
31.10.2025, 14:12 36
31.10.2025, 16:42