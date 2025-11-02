Анатолий Трубин сыграл 90-й «сухой» матч в карьере

Анатолий Трубин сыграл 10-й матч в сезоне и 90-й в карьере без пропущенных мячей.

Произошло это в матче 10 тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика на выезде победила Виторию со счетом 3:0.

В общей сложности Трубин теперь имеет 48 игр за Бенфику без пропущенных мячей.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (48)

2023/24 – 17

2024/25 – 21

2025/26 – 10

В своей карьере у украинского голкипера уже 90 подобных матчей.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за карьеру (90)