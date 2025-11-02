Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Анатолий Трубин сыграл 90-й «сухой» матч в карьере
02 ноября 2025, 09:56 | Обновлено 02 ноября 2025, 09:58
Анатолий Трубин сыграл 90-й «сухой» матч в карьере

В сезоне 2025/26 украинский голкипер имеет в своем активе уже 10 подобных игр

02 ноября 2025, 09:56 | Обновлено 02 ноября 2025, 09:58
Анатолий Трубин сыграл 90-й «сухой» матч в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Анатолий Трубин сыграл 10-й матч в сезоне и 90-й в карьере без пропущенных мячей.

Произошло это в матче 10 тура чемпионата Португалии, в котором Бенфика на выезде победила Виторию со счетом 3:0.

В общей сложности Трубин теперь имеет 48 игр за Бенфику без пропущенных мячей.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за Бенфику по сезонам (48)

  • 2023/24 – 17
  • 2024/25 – 21
  • 2025/26 – 10

В своей карьере у украинского голкипера уже 90 подобных матчей.

«Сухие» матчи Анатолия Трубина за карьеру (90)

  • 48 – Бенфика
  • 37 – Шахтер
  • 5 – сборная Украины
