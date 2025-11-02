МОУРИНЬО: «Тренер Витории? Я был в его возрасте и говорил больше глупостей»

Наставник Бенфики Жозе Моуриньо после победы над Виторией Гимараеш (3:0) в десятом туре чемпионата Португалии прокомментировал слова коуча соперников Луиша Фрейре, который заявил о том, что орлам помогли судьи:

– Тренер Витории сказал, что в те 15 минут (со старта второго тайма и до 62-й минуты Бенфика забила дважды) не было ваших заслуг из-за судейства. Что вы можете сказать?

– Я был в возрасте Луиша и говорил больше глупостей, чем говорю сейчас. Он талантливый молодой человек, у него красивая карьера, и он добьется успеха.

В составе Бенфики в поединке против Витории сыграли два украинца: Георгий Судаков и Анатолий Трубин. Моуриньо заменил Судакова в перерыве, а Трубин отыграл на ноль, оформив три сейва.

