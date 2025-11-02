Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вторая лига. 16-й тур, 2 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Ребел Киев
02.11.2025 13:45 - : -
Локомотив Киев
Украина. Вторая лига
02 ноября 2025, 00:16 | Обновлено 02 ноября 2025, 00:17
Смотрите 2 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги

ФК Нива Винница

2 ноября состоятся пять матчей 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 16-й тур, 1 ноября 2025

  • 11:30. «Тростянец» – «Левый Берег-2»
  • 12:30. «Атлет» – «Куликов-Белка»
  • 13:15. «Горняк-Спорт» – «Александрия-2»
  • 13:45. «Ребел» – «Локомотив»
  • 14:30. «Ужгород» – «Нива» Винница

11:30. «Тростянец» – «Левый Берег-2»

12:30. «Атлет» – «Куликов-Белка»

13:15. «Горняк-Спорт» – «Александрия-2»

13:45. «Ребел» – «Локомотив»

14:30. «Ужгород» – «Нива» Винница

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Тростянец Левый Берег-2 Киев Атлет Киев Куликов-Белка Горняк-Спорт Александрия-2 Ребел Киев Локомотив Киев Ужгород Нива Винница
