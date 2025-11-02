02.11.2025 13:45 - : -
10
0
Вторая лига. 16-й тур, 2 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги
2 ноября состоятся пять матчей 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 16-й тур, 1 ноября 2025
- 11:30. «Тростянец» – «Левый Берег-2»
- 12:30. «Атлет» – «Куликов-Белка»
- 13:15. «Горняк-Спорт» – «Александрия-2»
- 13:45. «Ребел» – «Локомотив»
- 14:30. «Ужгород» – «Нива» Винница
