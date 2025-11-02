Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Локомотив в дерби обыграл Ребел. Результаты матчей 16-го тура Второй лиги
Вторая лига
Ребел Киев
02.11.2025 13:45 – FT 0 : 1
Локомотив Киев
Украина. Вторая лига
02 ноября 2025, 20:24 | Обновлено 02 ноября 2025, 20:25
Локомотив в дерби обыграл Ребел. Результаты матчей 16-го тура Второй лиги

В поединке двух киевских клубов «железнодорожники» обыграли «бунтарей»

ФК Локомотив

В воскресенье, 2 ноября, во Второй лиге состоялись поединки 16-го тура. В игровую программу дня вошли пять матчей.

В группе А «Куликов-Белка» ведет борьбу за лидерство. Команда обыграла «Атлет» и по очкам сравнялась с «Полесьем-2».

В поединке группы Б встретились два киевские клуба. «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Ребел». Победа позволила «Локомотиву» подняться на второе место турнирной таблицы.

Вторая лига. 16-й тур, 2 ноября

Атлет – Куликов-Белка – 1:2

Голы: Бабич, 16 – Станкович, 57, Патуляк, 59

Ужгород – Нива Винница – 0:2

Голы: Загорулько, 34, Лотоцкий, 40

Тростянец – Левый Берег-2 – 2:2

Голы: Хуссин, 29, Близнюк, 52 – Тищенко, 38, Пасичный, 60

Горняк-Спорт – Александрия-2 – 1:2

Голы: Стецюк, 33 – Голарт, 8, Кремчанин, 27

Ребел – Локомотив – 0:1

Гол: Мельниченко, 72

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Атлет – Куликов-Белка

Ужгород – Нива Винница

Тростянец – Левый Берег-2

Горняк-Спорт – Александрия-2

Ребел – Локомотив

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Локомотив Киев.
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Атлет Киев Куликов-Белка Ужгород Нива Винница Тростянец Левый Берег-2 Киев Горняк-Спорт Александрия-2 Ребел Киев Локомотив Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
