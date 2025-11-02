Локомотив в дерби обыграл Ребел. Результаты матчей 16-го тура Второй лиги
В поединке двух киевских клубов «железнодорожники» обыграли «бунтарей»
В воскресенье, 2 ноября, во Второй лиге состоялись поединки 16-го тура. В игровую программу дня вошли пять матчей.
В группе А «Куликов-Белка» ведет борьбу за лидерство. Команда обыграла «Атлет» и по очкам сравнялась с «Полесьем-2».
В поединке группы Б встретились два киевские клуба. «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Ребел». Победа позволила «Локомотиву» подняться на второе место турнирной таблицы.
Вторая лига. 16-й тур, 2 ноября
Атлет – Куликов-Белка – 1:2
Голы: Бабич, 16 – Станкович, 57, Патуляк, 59
Ужгород – Нива Винница – 0:2
Голы: Загорулько, 34, Лотоцкий, 40
Тростянец – Левый Берег-2 – 2:2
Голы: Хуссин, 29, Близнюк, 52 – Тищенко, 38, Пасичный, 60
Горняк-Спорт – Александрия-2 – 1:2
Голы: Стецюк, 33 – Голарт, 8, Кремчанин, 27
Ребел – Локомотив – 0:1
Гол: Мельниченко, 72
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Атлет – Куликов-Белка
Ужгород – Нива Винница
Тростянец – Левый Берег-2
Горняк-Спорт – Александрия-2
Ребел – Локомотив
События матча
