Локомотив в дерби обыграл Ребел. Результаты матчей 16-го тура Второй лиги

В воскресенье, 2 ноября, во Второй лиге состоялись поединки 16-го тура. В игровую программу дня вошли пять матчей.

В группе А «Куликов-Белка» ведет борьбу за лидерство. Команда обыграла «Атлет» и по очкам сравнялась с «Полесьем-2».

В поединке группы Б встретились два киевские клуба. «Локомотив» со счетом 1:0 обыграл «Ребел». Победа позволила «Локомотиву» подняться на второе место турнирной таблицы.

Вторая лига. 16-й тур, 2 ноября

Атлет – Куликов-Белка – 1:2

Голы: Бабич, 16 – Станкович, 57, Патуляк, 59

Ужгород – Нива Винница – 0:2

Голы: Загорулько, 34, Лотоцкий, 40

Тростянец – Левый Берег-2 – 2:2

Голы: Хуссин, 29, Близнюк, 52 – Тищенко, 38, Пасичный, 60

Горняк-Спорт – Александрия-2 – 1:2

Голы: Стецюк, 33 – Голарт, 8, Кремчанин, 27

Ребел – Локомотив – 0:1

Гол: Мельниченко, 72

