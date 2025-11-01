У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Евгений попал в лазарет «Черноморца»
В непростую кадровую ситуацию накануне центрального матча 14-го тура первой лиги попал одесский «Черноморец».
Большая группа игроков команды «моряков» не сможет принять участие в завтрашнем поединке с лидером чемпионата, черновицкой «Буковиной». Как стало известно Sport.ua, по разным причинам не сыграют сразу восемь футболистов. Нигерийский вратарь Кингсли Аниагбосо отбывает дисквалификацию после удаления в предыдущем матче с «Левым берегом». Остальные игроки находятся на больничном. Самый опытный из них, Евгений Хачериди, оказался в лазарете пять дней назад, получив травму в той же игре против «лелек».
Кроме него, не могут помочь своей команде Богдан Белошевский, Артем Присяжнюк, Тимофей Сухар, Мухаммед Хобе, Николай Когут и Алексей Хобленко.
Завтра, 2 ноября, «Черноморец» примет в Одессе «Буковину».Черновицкая команда занимает лидирующее место в таблице, имея в своем активе 35 очков. Одесситы с 31 пунктом идут вторыми.
