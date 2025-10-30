Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
Украина. Первая лига
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца

Максим Лунев стал «моряком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Лунев

Одесский Черноморец подписал известного украинского вингера Максима Лунева. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».

Желаем Максиму быстро адаптироваться в команде, ярких матчей в черно-синей футболке и много результативных действий. Поздравляем в семье Черноморца», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Лунев перебрался в одесский клуб на правах свободного агента. О финансовых условиях и сроке личного контракта не сообщается.

В нынешнем сезоне Черноморец занимает второе место в Первой лиге Украины, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 13 сыгранных матчей.

Максим Лунев Черноморец Одесса Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
