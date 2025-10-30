ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца

Одесский Черноморец подписал известного украинского вингера Максима Лунева. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».

Желаем Максиму быстро адаптироваться в команде, ярких матчей в черно-синей футболке и много результативных действий. Поздравляем в семье Черноморца», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Лунев перебрался в одесский клуб на правах свободного агента. О финансовых условиях и сроке личного контракта не сообщается.

В нынешнем сезоне Черноморец занимает второе место в Первой лиге Украины, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 13 сыгранных матчей.