ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
Максим Лунев стал «моряком»
Одесский Черноморец подписал известного украинского вингера Максима Лунева. Об этом пишет клубная пресс-служба «моряков».
Желаем Максиму быстро адаптироваться в команде, ярких матчей в черно-синей футболке и много результативных действий. Поздравляем в семье Черноморца», – говорится в сообщении.
По официальной информации, Лунев перебрался в одесский клуб на правах свободного агента. О финансовых условиях и сроке личного контракта не сообщается.
В нынешнем сезоне Черноморец занимает второе место в Первой лиге Украины, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 13 сыгранных матчей.
