ВИДЕО. Его не остановить. Роналду положил дубль и оформил камбэк
Криштиану на последних минутах принес победу «Аль-Насру»
Легендарный португалец Криштиану Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в матче против «Аль-Фейха» в седьмом туре чемпионата Саудовской Аравии.
Криштиану в концовке встречи реализовал удар с 11-ти метров и оформил победный дубль а поединке.
Также Роналду обновил свою статистику, записав на свой счет 952-й гол в карьере.
