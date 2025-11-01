ВИДЕО. Его не остановить. Роналду положил дубль и оформил камбэк

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
01 ноября 2025, 21:44 | Обновлено 01 ноября 2025, 21:55
Криштиану на последних минутах принес победу «Аль-Насру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португалец Криштиану Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в матче против «Аль-Фейха» в седьмом туре чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану в концовке встречи реализовал удар с 11-ти метров и оформил победный дубль а поединке.

Также Роналду обновил свою статистику, записав на свой счет 952-й гол в карьере.

Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фейха видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
