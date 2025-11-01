Легендарный португалец Криштиану Роналду спас «Аль-Наср» от поражения в матче против «Аль-Фейха» в седьмом туре чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану в концовке встречи реализовал удар с 11-ти метров и оформил победный дубль а поединке.

Также Роналду обновил свою статистику, записав на свой счет 952-й гол в карьере.

ВИДЕО. Его не остановить. Роналду положил дубль и оформил камбэк