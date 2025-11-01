Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названо условие, при котором Туран покинет Шахтер ради Атлетико
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 21:07
Названо условие, при котором Туран покинет Шахтер ради Атлетико

Юрий Вирт поделился мыслями о наставнике «горняков»

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран оказался в списке потенциальных кандидатов на работу в одном из грандов Ла Лиги – мадридском «Атлетико», где его своим помощником хочет видеть Диего Симеоне.

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт отметил, что Туран может уйти в «Атлетико» только тогда, если у него будут перспективы в будущем возглавить клуб.

«А захочет ли Туран быть помощником Симеоне в Атлетико? Не уверен. Да, клуб с историей, гранд Ла Лиги и Симеоне – тренер с громким именем, но… Вот если Турану скажут, что он будет преемником Симеоне, то тогда, возможно.

На сегодняшний день, уверен, Арду все устраивает в Шахтере и ни о каком Атлетико он и не думает, а сосредоточен на Шахтере. Скорее всего, он пришел в донецкий клуб надолго и всерьез», – сказал Вирт.

Атлетико Мадрид Шахтер Донецк Диего Симеоне Арда Туран назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Вирт
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
