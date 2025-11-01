Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Динамо прокомментировали информацию о трансфере защитника из Бразилии
01 ноября 2025, 17:41
В Динамо прокомментировали информацию о трансфере защитника из Бразилии

Киевский клуб не планирует подписывать 20-летнего Леандриньо, который играет за «Васко да Гама»

Instagram. Леандриньо

Защитник «Васко да Гама» и сборной Бразилии U-20 Леандриньо не интересен киевскому «Динамо», несмотря на информацию, которая появилась в прессе в последние дни.

Пресс-служба «бело-синих» ответила на запрос Динамомании и сообщила, что чемпионы Украины не работают над трансфером 20-летнего футболиста. Таким образом, защитника в чемпионате Украины не будет.

Ранее несколько бразильских источников сообщали, что «Динамо» планирует подписать Леандриньо, а «Васко да Гама» якобы готов к переговорам с украинской командой.

В прошлом сезоне защитник сыграл один матч в составе бразильского клуба (один ассист), а также провел 11 поединков в аренде за саудовский «Аль-Шабаб», где забил два гола и отдал две результативные передачи.

Динамо Киев чемпионат Бразилии по футболу Васко да Гама трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Динамомания
