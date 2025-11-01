Украина. Премьер лига01 ноября 2025, 12:18 |
Кривбасс – Полтава. Стали известны стартовые составы
Матч 11-го тура УПЛ начнется в 13:00
01 ноября 2025, 12:18 |
1 ноября в 13:00 по киевскому времени начнется матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полтава».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Матч проходит в Кривом Роге на стадионе Горняк.
Главным арбитром встречи назначен Сергей Задиран из Киевской области. Матч проходит в Кривом Роге на стадионе Горняк.
Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Полтава:
Комментарии 0
