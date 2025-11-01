Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс – Полтава. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 12:18 |
81
0

Матч 11-го тура УПЛ начнется в 13:00

Коллаж Sport.ua

1 ноября в 13:00 по киевскому времени начнется матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полтава».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Сергей Задиран из Киевской области. Матч проходит в Кривом Роге на стадионе Горняк.

Стали известны стартовые составы на матч Кривбасс – Полтава:

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига стартовые составы Полтава Кривбасс - Полтава
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
