Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины сыграл первый матч за последние шесть месяцев
Другие новости
01 ноября 2025, 12:03 |
328
0

Экс-игрок сборной Украины сыграл первый матч за последние шесть месяцев

«Арис» победил «Хлораку» в чемпионате Кипра, Коваленко провел на поле 17 минут

01 ноября 2025, 12:03 |
328
0
Экс-игрок сборной Украины сыграл первый матч за последние шесть месяцев
Instagram. Виктор Коваленко

В пятницу, 31 октября, состоялся матч девятого тура чемпионата Кипра, в котором сыграли «Арис» (Лимассол) и «Хлорака». Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.

Во втором тайме этого противостояния на поле вышел бывший полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко, который присоединился к кипрскому клубу в сентябре на правах свободного агента.

29-летний футболист провел первый матч в новой команде и сыграл впервые с апреля 2025 года, когда украинец еще выступал в итальянской Серии А в составе «Эмполи».

Коваленко договорился с «Арисом» о сотрудничестве до мая 2027 года. Его команда набрала 20 баллов и поднялась на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Кипра, 9-й тур. 31 октября

Арис Лимассол Хлорака 3:1

Голы: Какулис, 5, Квилитая, 42 (пен), Эфагге, 83 – Ромо, 9

По теме:
ФОТО. Застрелили владельца футбольного клуба, который тренировал Хацкевич
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Назван клуб, в котором продолжит карьеру экс-игрок Шахтера Коваленко
чемпионат Кипра по футболу Арис Лимасол Виктор Коваленко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01 ноября 2025, 12:34 0
Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 ноября и начнется в 17:15 по Киеву

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 31 октября 2025, 14:11 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Немецкая и украинская классики, час Х для Ливерпуля, у Ромы снова экзамен

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона
Футбол | 01.11.2025, 09:00
Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона
Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31.10.2025, 20:10
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 1
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
САБО: «Он везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда»
САБО: «Он везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда»
31.10.2025, 06:32 3
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем