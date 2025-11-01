Экс-игрок сборной Украины сыграл первый матч за последние шесть месяцев

В пятницу, 31 октября, состоялся матч девятого тура чемпионата Кипра, в котором сыграли «Арис» (Лимассол) и «Хлорака». Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.

Во втором тайме этого противостояния на поле вышел бывший полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко, который присоединился к кипрскому клубу в сентябре на правах свободного агента.

29-летний футболист провел первый матч в новой команде и сыграл впервые с апреля 2025 года, когда украинец еще выступал в итальянской Серии А в составе «Эмполи».

Коваленко договорился с «Арисом» о сотрудничестве до мая 2027 года. Его команда набрала 20 баллов и поднялась на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Кипра, 9-й тур. 31 октября

Арис Лимассол – Хлорака – 3:1

Голы: Какулис, 5, Квилитая, 42 (пен), Эфагге, 83 – Ромо, 9