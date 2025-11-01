Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
01 ноября 2025, 11:31 |
ВИДЕО. Как Зверев на Мастерсе в Париже впервые с 2023 года одолел Медведева

31 октября Александр с камбеком переиграл Даниила и вышел в полуфинал турнира в Берси

ВИДЕО. Как Зверев на Мастерсе в Париже впервые с 2023 года одолел Медведева
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третий номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) пробился в полуфинал турнира АТР 1000 в Париже (Франция).

В четвертьфинале представитель Германии в трех сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 13) за 2 часа и 32 минуты.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении. 1/4 финала

Даниил Медведев [11] – Александр Зверев (Германия) [3] – 6:2, 3:6, 6:7 (5:7)

В десятом гейме третьей партии Зверев отыграл два матчабола на подаче.

Медведев и Зверев провели 22-е очное противостояние. Александр добыл восьмую победу, впервые с 2023 года одолев Даниила.

Зверев пробился в 23-й полуфинал на Мастерсах и в четвертый раз в Берси. В прошлом году он завоевал трофей на этих кортах.

Следующим соперником Зверева будет второй номер рейтинга АТР Янник Синнер.

По теме:
Определены полуфинальные пары Мастера в Париже. Когда состоятся матчи
ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы. Смотреть онлайн LIVE
Синнер разобрал седьмую ракетку мира и вышел в полуфинал Мастерса в Париже
Александр Зверев Даниил Медведев ATP Париж теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
