Барселона согласовала трансфер таланта Динамо Загреб за 5+20 миллионов евро

Каталонская «Барселона» согласовала трансфер 17-летнего вингера загребского «Динамо» Кардозу Варелы.

За юного таланта, который родился в Анголе, но имеет португальское гражданство, «Барселона» заплатит 5 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро оговорены в соглашении в виде различных бонусов.

В испанский гранд Варела сможет перебраться, когда ему исполнится 18 лет. Ожидается, что сделка будет финализирована в начале или середине 2027 года.

Кардозу Варела проходил обучение в академии «Порту», однако покинул этот клуб и какое-то время пребывал в статусе свободного агента, пока в феврале 2025-го его пригласили в «Динамо» Загреб. В хорватской команде 17-летний талант уже успел провести 9 официальных матчей и забил мяч в ворота шведского «Мальме» в Лиге Европы.