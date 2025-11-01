Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона согласовала трансфер таланта Динамо Загреб за 5+20 миллионов евро
Испания
01 ноября 2025, 10:48 |
313
0

Барселона согласовала трансфер таланта Динамо Загреб за 5+20 миллионов евро

Кардозу Варела переберется в Испанию, когда ему исполнится 18

01 ноября 2025, 10:48 |
313
0
Барселона согласовала трансфер таланта Динамо Загреб за 5+20 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Кардозу Варела

Каталонская «Барселона» согласовала трансфер 17-летнего вингера загребского «Динамо» Кардозу Варелы.

За юного таланта, который родился в Анголе, но имеет португальское гражданство, «Барселона» заплатит 5 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро оговорены в соглашении в виде различных бонусов.

В испанский гранд Варела сможет перебраться, когда ему исполнится 18 лет. Ожидается, что сделка будет финализирована в начале или середине 2027 года.

Кардозу Варела проходил обучение в академии «Порту», однако покинул этот клуб и какое-то время пребывал в статусе свободного агента, пока в феврале 2025-го его пригласили в «Динамо» Загреб. В хорватской команде 17-летний талант уже успел провести 9 официальных матчей и забил мяч в ворота шведского «Мальме» в Лиге Европы.

По теме:
Лунин впервые публично рассказал о красной карточке. Какая реакция Реала?
ФОТО Футболист Барселоны вернулся на родину посреди тренировочной недели
ФОТО. Ламин Ямаль бын вынужден вызвать полицию. Что случилось?
Динамо Загреб Барселона трансферы Ла Лиги трансферы
Алексей Сливченко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
Футбол | 01 ноября 2025, 09:30 5
ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее

Мемфис Депай стал антигероем свежего скандала

Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Футбол | 31 октября 2025, 11:35 4
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет

Об итальянской одиссее известного английского бомбардира

ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Футбол | 31.10.2025, 19:44
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»
Футбол | 01.11.2025, 09:59
Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»
Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 1
Бокс
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
30.10.2025, 15:24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем