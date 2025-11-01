Конкурент Забарного: «Это фейк. Играть за ПСЖ – это мечта»
Лукас Бералдо опроверг слухи о желании покинуть ПСЖ
Центральный защитник ПСЖ Лукас Бералдо опроверг слухи, что он хочет покинуть французский гранд. 21-летний бразилец заявил, что он мечтал играть за ПСЖ.
«Я видел несколько фейковых новостей о том, что я хочу покинуть «ПСЖ». Я очень счастлив «ПСЖ», играть и выступать за этот клуб – это, несомненно, сбывшаяся мечта.
Я остаюсь сосредоточенным, чтобы и дальше давать все возможное и вместе с товарищами по команде достигать наших целей», – сказал Бералдо.
В текущем сезоне 21-летний бразилец забил 1 гол в 7 матчах. Зимой 2024 года за него заплатили 20 миллионов евро Сан-Паулу.
🚨❤️💙 Lucas Beraldo: “l've seen some fake news saying that I want to leave PSG”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2025
“I'm very happy at PSG, playing and defending this club is undoubtedly a dream come true. I stay focused to continue giving my best and together with my teammates to achieve our goals”. pic.twitter.com/86PEpSLKF9
