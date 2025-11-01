Конкурент Забарного: «Это фейк. Играть за ПСЖ – это мечта»

Центральный защитник ПСЖ Лукас Бералдо опроверг слухи, что он хочет покинуть французский гранд. 21-летний бразилец заявил, что он мечтал играть за ПСЖ.

«Я видел несколько фейковых новостей о том, что я хочу покинуть «ПСЖ». Я очень счастлив «ПСЖ», играть и выступать за этот клуб – это, несомненно, сбывшаяся мечта.

Я остаюсь сосредоточенным, чтобы и дальше давать все возможное и вместе с товарищами по команде достигать наших целей», – сказал Бералдо.

В текущем сезоне 21-летний бразилец забил 1 гол в 7 матчах. Зимой 2024 года за него заплатили 20 миллионов евро Сан-Паулу.