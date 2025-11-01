Во Франции предупредили Забарного, что его ошибка дорого ему обойдется
Илья провел полный матч против «Лорьяна»
В среду, 29 октября, в 10-м туре французской Лиги 1 состоялся поединок между «Лорьяном» и «Пари Сен-Жермен».
Игра прошла на стадионе «Стад дю Мустуар» в Лорьяне, Франция, и завершилась вничью со счетом 1:1.
Украинский футболист Илья Забарный провел этот матч в основном составе и получил отзыв о своей игре от портала Foot-Parisien.
«Из-за отдыха Хакими украинец вышел на позицию правого защитника. В первом тайме заметно нервничал – особенно после необязательного фола на 19-й минуте, который мог привести к опасному штрафному, если бы судья его зафиксировал.
В целом действовал уверенно в обороне, однако пропустил Куасси во время гола «Лорьяна», эта ошибка может дорого ему обойтись. В атаке почти не проявил себя. На 68-й минуте получил вполне заслуженное предупреждение за жесткий подкат против Пажи», – отмечает Foot-Parisien.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Мичела потерпели поражение на выезде и остались на последнем месте в чемпионате
Из элитного дивизиона дальше прошли Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ