Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Во Франции предупредили Забарного, что его ошибка дорого ему обойдется
Франция
01 ноября 2025, 01:02 |
469
0

Во Франции предупредили Забарного, что его ошибка дорого ему обойдется

Илья провел полный матч против «Лорьяна»

01 ноября 2025, 01:02 |
469
0
Во Франции предупредили Забарного, что его ошибка дорого ему обойдется
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 29 октября, в 10-м туре французской Лиги 1 состоялся поединок между «Лорьяном» и «Пари Сен-Жермен».

Игра прошла на стадионе «Стад дю Мустуар» в Лорьяне, Франция, и завершилась вничью со счетом 1:1.

Украинский футболист Илья Забарный провел этот матч в основном составе и получил отзыв о своей игре от портала Foot-Parisien.

«Из-за отдыха Хакими украинец вышел на позицию правого защитника. В первом тайме заметно нервничал – особенно после необязательного фола на 19-й минуте, который мог привести к опасному штрафному, если бы судья его зафиксировал.

В целом действовал уверенно в обороне, однако пропустил Куасси во время гола «Лорьяна», эта ошибка может дорого ему обойтись. В атаке почти не проявил себя. На 68-й минуте получил вполне заслуженное предупреждение за жесткий подкат против Пажи», – отмечает Foot-Parisien.

По теме:
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Одноклубник Забарного не сможет сыграть против Украины в отборе на ЧМ-2026
Сенсация. Винисиус принял решение покинуть Реал, на него есть претендент
Лига 1 (Франция) Лорьян чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: Foot-Parisien
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хетафе – Жирона – 2:1. Как сыграли Цыганков и Ванат? Видео голов и обзор
Футбол | 01 ноября 2025, 00:47 0
Хетафе – Жирона – 2:1. Как сыграли Цыганков и Ванат? Видео голов и обзор
Хетафе – Жирона – 2:1. Как сыграли Цыганков и Ванат? Видео голов и обзор

Подопечные Мичела потерпели поражение на выезде и остались на последнем месте в чемпионате

Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 31 октября 2025, 06:23 43
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ

Из элитного дивизиона дальше прошли Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ

ФОТО. Известно, как будет выглядеть новая форма сборной Украины от adidas
Футбол | 31.10.2025, 22:34
ФОТО. Известно, как будет выглядеть новая форма сборной Украины от adidas
ФОТО. Известно, как будет выглядеть новая форма сборной Украины от adidas
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 31.10.2025, 05:05
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31.10.2025, 20:10
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
30.10.2025, 03:43 14
Футбол
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
30.10.2025, 07:47 9
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 57
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 46
Бокс
ПОПОВ: «Марлос, Тайсон, Мораес... Сейчас в Шахтере, можно сказать, пародия»
ПОПОВ: «Марлос, Тайсон, Мораес... Сейчас в Шахтере, можно сказать, пародия»
30.10.2025, 04:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем