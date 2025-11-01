В субботу, 1 ноября, в 13:00 состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полтава».

Команды встретятся на стадионе Горняк в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Сергей Задиран из Киевской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Кривбасс – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция