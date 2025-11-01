Украина. Премьер лига01 ноября 2025, 09:50 |
Кривбасс – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 13:00 матч 11-го тура УПЛ
В субботу, 1 ноября, в 13:00 состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Кривбасс» и «Полтава».
Команды встретятся на стадионе Горняк в Кривом Роге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Сергей Задиран из Киевской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
|
