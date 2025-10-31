Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 22:20 | Обновлено 31 октября 2025, 22:37
Команды сыграют в поединке 11-го тура Премьер-лиги 1 ноября в 15:30 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Колос – Александрия

В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 1 ноября, сыграют «Колос» из Ковалевки и «Александрия».

Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени. Команды выйдут на поле стадиона «Колос». Главным арбитром назначен Дмитрий Кубряк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Руслана Костышина набрали 15 баллов после десяти туров и теперь занимают седьмое место. «Александрия» разместилась на 14-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Александрия Колос - Александрия где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
