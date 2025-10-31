Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Александрия
Команды сыграют в поединке 11-го тура Премьер-лиги 1 ноября в 15:30 по киевскому времени
В матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 1 ноября, сыграют «Колос» из Ковалевки и «Александрия».
Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени. Команды выйдут на поле стадиона «Колос». Главным арбитром назначен Дмитрий Кубряк.
Подопечные Руслана Костышина набрали 15 баллов после десяти туров и теперь занимают седьмое место. «Александрия» разместилась на 14-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе восемь очков.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
