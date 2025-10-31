Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками

Илья Забарный покоряет Париж и сердца фанатов вместе с Ангелиной

31 октября 2025, 20:32 |
1597
5 Comments
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Instagram. Ангелина и Илья Забарные

Защитник «ПСЖ» и лидер сборной Украины Илья Забарный вместе с любимой Ангелиной поделились новыми черно-белыми снимками, сделанными в лесу.

На фото пара нежно улыбается друг другу, а подпись к публикации звучит просто и искренне: «Улыбка есть, потому что рядом ты».

Пост мгновенно взорвал Instagram – всего за несколько часов он собрал более 11 тысяч лайков и сотни теплых комментариев от фанатов: «Мои любимые», «Такие милые», «Такое ощущение, что уже лайкал, но можно и еще раз».

На футбольном поле Илья переживает лучший период в своей карьере – он регулярно получает игровую практику в «ПСЖ» и является одним из лидеров сборной Украины.

Успешная карьера, гармония в личной жизни и поддержка любимой – у Ильи Забарного все на своем месте.

