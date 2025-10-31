Реал и Барса: подведут ли фавориты? Анонс и прогнозы на 11-й тур Ла Лиги

На неделе в Кубке Испании стартовали клубы Примеры. Кто сел в лужу так рано? Только «Овьедо» – пожалуй, самая слабая команда Ла Лиги в сезоне. Коллектив не справился с «Оуренсе» (2:4) – аутсайдером третьего по статусу испанского чемпионата. И это, пожалуй, в каком-то смысле справедливо.

«Овьедо» сенсационно квалифицировался в Примеру благодаря работе тренера Пауновича. Тот подхватил команду в марте и много побеждал с середняком. В ЛЛ сразу не пошло, однако «Овьедо» играл в футбол. Один только победный первый тайм с «Барселоной» чего стоит! Но руководство клуба оказалось неблагодарным, поэтому пару недель назад указало Пауновичу на дверь. Команду возглавил Керрион... и оказалось, что раньше она держалась только на таланте его предшественника. 0 побед и 9 пропущенных в 3 матчах. Продолжение следует. Вероятно, такое себе.

«Овьедо» летит в Сегунду, а мы – к очередной плюсовой неделе. 4 из 5 предыдущих в рубрике закрыли с положительным балансом. На этот раз у нас аналогичная цель.

31.10. Хетафе – Жирона, 1 тайм: ТБ0.5, кф. 1.55

Первые таймы с участием «Жироны» – одни из наиболее веселых в Ла Лиге. Самый простой факт: аж в 8 из 10 в сезоне был победитель. Только 2 клуба имеют меньше ничьих до перерыва. Причем 1 из 2 у «Жироны» – со счетом 1:1. То есть только раз команда завершала этот 45-минутный отрезок и без забитых, и без пропущенных. Кстати, рекорд сезона по пропущенным в первых таймах – также у «Жироны». Причем речь и о суммарном количестве голов (11), и об одних отдельно взятых 45 минутах (4). «Хетафе» – низовой и осторожный, но и он заносил проход по ставке в большинстве своих матчей сезона. К тому же, в последний раз трижды подряд уходил на перерыв при счете 0:0 в Примере аж в январе. Актуальный стрик – 2 матча. Стоит сыграть против серии.

01.11. Вильярреал – Райо Вальекано, ИТБ1(1.5), кф. 1.68

Ираола проделывает отличную работу в «Борнмуте» – факт. Его футбол впечатляет АПЛ, эффективен в лиге. Команда на данном этапе сезона выглядит претендентом на еврокубки. Но оба года с «Райо» в Примере он завершил только на 12 позиции – не слишком высоко. Все из-за класса исполнителей и неактуальности смелого стиля в ЛЛ. Клубы с любовью к контролю мяча здесь обречены страдать. Просто сейчас 3 из 3 худших команд по владению мячом находятся вне зоны вылета, 2 из 3 – в топ-10. Так вот, «Райо» в среднем держит мяч больше, чем «Вильярреал», разница составляет 8% за тур. «Субмарина» может отдать мяч и сыграть вертикально. «Вильярреал» забил 2+ дома в 4 из 5 матчей сезона Примеры, поэтому в комфортном для себя сценарии не разочарует.

01.11. Вильярреал – Райо Вальекано, Угловые: ИТБ2(4.5), кф. 2.1

Давайте еще отсюда же угловые прихватим. Да, «Вильярреал» сильнее, но уже писал выше: меньше владеет мячом. Следовательно, проводит меньше атак и совершает меньше подходов к чужим воротам. Вот и получается, что выполняет меньше угловых. Логично сыграть здесь на аутсайдера. Тем более, когда этот аутсайдер – «Райо» с его средним показателем в 6.4 корнера за матч. Минимум 4 каждую неделю и проход по нашей ставке 8 из 10 туров сезона. Если что, «Райо» уже играл с «Атлетико» и «Барселоной» (по 6+ угловых), так что здесь нет погрешности из-за простого календаря. Нет, это стиль. «Вильярреал» в среднем допускает у своих ворот немного, но выполнить 5+ угловых против него реально. Даже «Валенсия» смогла (7). По силам это и «Райо».

01.11. Атлетико – Севилья, Обе забьют, кф. 1.95

«Севилья» – очень понятная команда. 6 туров подряд завершает матч с результатом, который противоположен статистике владения мячом в поединке. То есть выигрывает контроль – проигрывает матч. И наоборот. «Атлетико» в топе самых контролирующих круглых команд ЛЛ, поэтому будто бы обречен как минимум пропустить. Так-то мадридцы только в 3 из 10 туров избежали мяча в свои ворота, а сама «Севилья» последовательно огорчила и «Атлетик», и «Барселону» – всех своих соперников уровня ЛЧ в сезоне. Справится и с защитой «Атлетико». Но да, в очередной раз пропустит. У нее только 2 сухаря в сезоне: против «Райо» (1:0, игрок матча – вратарь) и «Жироны» (2:0, соперник – аутсайдер ЛЛ). С оппонентами уровня «Атлетико» «Севилья» на ноль не играла месяцами.

01.11. Реал Сосьедад – Атлетик, Х2+ТМ3.5, кф. 1.6

Посмотрел в таблицу ожидаемых очков: оказывается, «Сосьедад» – команда, которой не везет больше всего в сезоне. Должно было быть 15 баллов, а есть только 9. И вроде бы логично играть на него, но соперник еще лучше. «Атлетик» набрал 16 очков при том, что в основном без Нико выходил на поле. Теперь младший Уильямс доступен. Пока он не травмировался, «Атлетик» имел 3 победы в 3 турах чемпионата. С ним в форме это топ-команда. Но даже без него – топ в обороне. Только 10 пропущенных имеет коллектив из Бильбао в 10 турах, ожидаемых – всего 9 (топ-1 сезона). Защита есть, Уильямс есть – можно хотя бы не уступать аутсайдеру. Тем более, «Сосьедад» 2 из 2 своих побед в сезоне одержал над клубами второй десятки таблицы. ТМ3.5 сыграл в 12 подряд выездах «Атлетика» в Примере.

01.11. Реал Мадрид – Валенсия, К1 забьет в обоих таймах, кф. 1.66

Давайте вынесем за скобки матчи против «Атлетико» и «Барселоны» для чистоты: «Реал» выиграл 15 из 15 последних поединков чемпионата против ощутимо более слабых команд. Аж 7 раз – еще при «плохом» Анчелотти. С Хаби вообще без потерь в таких поединках. Сейчас это машина для регулярных выигрышей. «Валенсия» – очередная жертва, которая ничем не лучше предыдущих. Поэтому ставить нужно на «Реал». Оптимальный вариант – на его голы в каждом из таймов. Во-первых, потому что «Барселона» этому же сопернику забила 6 (6:0). Во-вторых, потому что сам «Реал» отличился еще до перерыва в 7 из 10 первых таймов ЛЛ и, показательно, большинство своих ударов в створ совершил именно в стартовые 45 минут. В-третьих, на скамейке команды Родриго, Диас и многие звезды: эти будут выходить на поле забивать, а не убивать время.

02.11. Леванте – Сельта, Обе забьют и ТБ3.5, кф. 3

«Леванте» в топ-3 команд Ла Лиги по наибольшей результативности матчей. Больше голов дают только поединки «Барселоны» и «Севильи». К тому же, в чемпионате только 2 клуба с 14+ и забитыми, и пропущенными, «Леванте» – среди избранных. Короче говоря, стабильно дарит нам праздник. 60% матчей через «обе забьют», 70% – через ТБ2.5, 40% – с соответствующим комбо. И это в лиге, где многие играют от защиты. А здесь в соперниках развеселая «Сельта», которая еще с прошлого сезона забивает и пропускает пачками. Просто для понимания: в этом розыгрыше еще не играла через ТМ1.5. Ни разу за 13 матчей ЛЛ и ЛЕ. 12 поединков подряд в этих турнирах и забивает, и пропускает. Уже играла и 3:1, и 3:2. Ставка – рискованная, но стоит того хотя бы потому, что никто больше в ЛЛ не гарантирует голы в обе стороны настолько стабильно, как эти клубы.

02.11. Алавес – Эспаньол, 1Х+ТБ1.5, кф. 1.92

Давайте с гостей: за 2 последних матча «Эспаньол» наиграл на 8.5 забитых и пропущенных, если отталкиваться от xG. Он играет в смелый футбол, а еще идет в топ-5 ЛЛ – если все получается, не откажется от этого. ТБ1.5 сыграл в 5 из 6 его последних выездов в Примере. То есть голы будут. А вот результат для приезжих – вряд ли. «Алавес» играет прагматично и в лиге, где это гарантирует набранные очки, поэтому уже сенсационно остановил «Атлетико» и «Атлетик», например. Показательно, что именно он прервал 7-матчевую беспроигрышную серию «Эльче»: новичок играл в футбол, но «Алавес» его просто перебегал и переборол. Дома у команды только 1 поражение за 9 последних поединков, у «Эспаньола» в гостях – только 4 победы в 24 матчах ЛЛ. ТБ1.5 сыграл в 5 из 6 крайних матчей на этом поле.

02.11. Барселона – Эльче, ИТБ1(2.5), кф. 1.68

Не будет Педри? Левандовски? Рафиньи? Конечно, так себе, но «Эльче» – вообще новичок лиги. Причем не чемпион Сегунды. «Барселона» хуже, чем в прошлом сезоне, но не в кризисе, несмотря на кучу травм. Следовательно, способна забивать по 3+ хотя бы таким оппонентам. В этом сезоне каталонцы уже отличались без единого представителя звездного трио атаки – а теперь есть Ямаль. Рэшфорд и Фермин в форме. Торрес – нет, но бьет настолько много, что забивает немало. В пока неудачном для себя сезоне «Барселона» забила 3+ в 50% домашних поединков. Даже куда более сильные, чем «Эльче», «Хетафе» и «Валенсия» в Каталонии столько пропускали. К тому же, новичок лиги упорно пытается разыгрывать мяч (топ-3 по коротким пасам) – «Барса» накажет за потери быстрыми атаками в свободные зоны. Удобный оппонент для хозяев.

02.11. Бетис – Мальорка, Ф2(+1), кф. 1.8

Играет ли «Бетис» в хороший футбол? Да, конечно. Приятно смотреть. Играет ли эффективно? Нет. В прошлом сезоне эта команда победила в ЛЛ только 16 раз, даже без матчей против классического трио – в 14 из 32 туров. Не сказать, что много. Дома побед только 9 – даже не половина от возможного количества. И аж 6 из них – минимальные. То есть «Бетис» регулярно теряет очки даже против середняков и аутсайдеров, а даже в дни без потерь нередко побеждает с трудом и с боями. Вот с той же «Мальоркой» в прошлом сезоне намучился: победил в гостях (1:0), но уступил дома (1:2). В этом розыгрыше то же самое: только 2 уверенные победы за 10 туров. Ставить против «Бетиса» в подобных матчах выгодно. Особенно сейчас, когда «Мальорка» вроде бы нашла свою игру: забила в 4 турах подряд, в 3 из них не проиграла.

03.11. Овьедо – Осасуна, Ф2(0), 1.74

Закольцуем текст: закончим «Овьедо», как и начали. Домашняя команда в кризисе: и так почти не выигрывала, а после смены тренера вообще развалилась. У коллектива только 2 победы в 10 турах, обе – в матчах с поражениями по xG. То есть единственный способ «Овьедо» выиграть – лучше реализовать шансы. А реально ли это сделать в матче с «Осасуной», которая со своим прагматичным футболом с выжиданием моментов в прошлом сезоне едва не квалифицировалась в еврокубки? Она неудачно стартовала в чемпионате, но кому проигрывала? «Реалу», «Эспаньолу», «Вильярреалу», «Бетису», «Атлетико» и «Сельте». 5 из 6 – участники еврокубков, еще 1 – в топ-5 прямо сейчас. Сенсационных неудач в матчах с аутсайдерами не было. Не произойдет первой и сейчас. Чтобы не вылететь, кризисный «Овьедо» в момент его слабости нужно побеждать.

